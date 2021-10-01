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مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب" تقيم ورشة عمل خاصة

ركزت خلالها على كيفية تحضير اللاعبات للعب على الملعب العشبي

بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" وثماني مدربات من فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض، عُقدت يوم أمس الخميس ورشة عمل قدمتها مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات "مونيكا ستاب".

وتم خلال هذه الورشة استعراض ملاحظات مدربة المنتخب خلال زياراتها لجميع فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض وناقشت مع المدربات جميع النقاط السلبية والإيجابية التي لاحظتها خلال زيارتها.

وعبرت "مونيكا" عن إعجابها التام في التدريبات المخصصة للحراس وتفاؤلها بالمستويات التي سيقدمونها الحراس في مقتبل الأيام، وركزت أيضاً خلال هذه الورشة على كيفية تحضير اللاعبات على اللعب على الملعب العشبي "11ضد11".

كما عبرت عن حماسها التام لتجارب الأداء للاعبات المنتخب الوطني التي ستبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 حتى انتهاء المرحلة الثالثة في يوم 19 من هذا الشهر، وأنها متشوقة للقاء اللاعبات السعوديات المتقدمات لخوض هذه التجارب.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب" تقيم ورشة عمل خاصة
سبق

بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" وثماني مدربات من فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض، عُقدت يوم أمس الخميس ورشة عمل قدمتها مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات "مونيكا ستاب".

وتم خلال هذه الورشة استعراض ملاحظات مدربة المنتخب خلال زياراتها لجميع فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض وناقشت مع المدربات جميع النقاط السلبية والإيجابية التي لاحظتها خلال زيارتها.

وعبرت "مونيكا" عن إعجابها التام في التدريبات المخصصة للحراس وتفاؤلها بالمستويات التي سيقدمونها الحراس في مقتبل الأيام، وركزت أيضاً خلال هذه الورشة على كيفية تحضير اللاعبات على اللعب على الملعب العشبي "11ضد11".

كما عبرت عن حماسها التام لتجارب الأداء للاعبات المنتخب الوطني التي ستبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 حتى انتهاء المرحلة الثالثة في يوم 19 من هذا الشهر، وأنها متشوقة للقاء اللاعبات السعوديات المتقدمات لخوض هذه التجارب.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
11:37 PM

مدربة المنتخب السعودي الأول للسيدات "مونيكا ستاب" تقيم ورشة عمل خاصة

ركزت خلالها على كيفية تحضير اللاعبات للعب على الملعب العشبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" وثماني مدربات من فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض، عُقدت يوم أمس الخميس ورشة عمل قدمتها مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات "مونيكا ستاب".

وتم خلال هذه الورشة استعراض ملاحظات مدربة المنتخب خلال زياراتها لجميع فرق كرة القدم النسائية في منطقة الرياض وناقشت مع المدربات جميع النقاط السلبية والإيجابية التي لاحظتها خلال زيارتها.

وعبرت "مونيكا" عن إعجابها التام في التدريبات المخصصة للحراس وتفاؤلها بالمستويات التي سيقدمونها الحراس في مقتبل الأيام، وركزت أيضاً خلال هذه الورشة على كيفية تحضير اللاعبات على اللعب على الملعب العشبي "11ضد11".

كما عبرت عن حماسها التام لتجارب الأداء للاعبات المنتخب الوطني التي ستبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 حتى انتهاء المرحلة الثالثة في يوم 19 من هذا الشهر، وأنها متشوقة للقاء اللاعبات السعوديات المتقدمات لخوض هذه التجارب.

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