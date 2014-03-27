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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

تأثر سواحل تبوك والمدينة ومكة والشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20 - 50 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20 - 50 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:21 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

تأثر سواحل تبوك والمدينة ومكة والشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة، كذلك يُتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبّب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20 - 50 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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