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حادث عرضي في عسير.. وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح

اصطدم بجبل خلال استعراضه.. وسفارة بلاده شكرت الجهات المعنية لمتابعتها الحادث

أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات "موسم السوده‬"، من الجنسية البريطانية، تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة، مؤكدة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة.

وكان أحد المغامرين التابعين لشركة أكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية، ويدعى "أنجيلو نيكو جروبيسيك" (39 عاماً)، قد تعرض للحادثة خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح اليوم أمس الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ؛ بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لتلك الرياضة، ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.

وعملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة استطاع طيران الأمن التمركز فيها، ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

وكانت السفارة البريطانية بالرياض تابعت الحادثة، وقدّمت الشكر للجهات المعنية بالمنطقة على متابعتها للحادثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

وأفادت الشركة المشغلة بأن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات التي اعتُمدت ضمن موسم السودة؛ وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض، والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض.

وأشارت إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلَّت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات النرويجية والفرنسية والإيطالية والأسترالية، والخامس من الجنسية البريطانية؛ وهو الذي سقط وتوفي إلى رحمة الله؛ حيث انطلق بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل/ ساعة، إلا أنه لم يتمكّن من تقدير المسافة في النزول السريع؛ ما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحادث عرضي وقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك في محطة التلفريك برجال ألمع؛ حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقه ونقطة سقوطه تقدر بـ2,5 كيلومتر تقريبًا.

وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث عرضي في عسير.. وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح
سبق

أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات "موسم السوده‬"، من الجنسية البريطانية، تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة، مؤكدة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة.

وكان أحد المغامرين التابعين لشركة أكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية، ويدعى "أنجيلو نيكو جروبيسيك" (39 عاماً)، قد تعرض للحادثة خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح اليوم أمس الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ؛ بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لتلك الرياضة، ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.

وعملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة استطاع طيران الأمن التمركز فيها، ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

وكانت السفارة البريطانية بالرياض تابعت الحادثة، وقدّمت الشكر للجهات المعنية بالمنطقة على متابعتها للحادثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

وأفادت الشركة المشغلة بأن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات التي اعتُمدت ضمن موسم السودة؛ وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض، والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض.

وأشارت إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلَّت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات النرويجية والفرنسية والإيطالية والأسترالية، والخامس من الجنسية البريطانية؛ وهو الذي سقط وتوفي إلى رحمة الله؛ حيث انطلق بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل/ ساعة، إلا أنه لم يتمكّن من تقدير المسافة في النزول السريع؛ ما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحادث عرضي وقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك في محطة التلفريك برجال ألمع؛ حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقه ونقطة سقوطه تقدر بـ2,5 كيلومتر تقريبًا.

وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
07:45 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:13 PM

حادث عرضي في عسير.. وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح

اصطدم بجبل خلال استعراضه.. وسفارة بلاده شكرت الجهات المعنية لمتابعتها الحادث

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عبدالله البرقاوي - الرياض
9
11,844

أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات "موسم السوده‬"، من الجنسية البريطانية، تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة، مؤكدة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة.

وكان أحد المغامرين التابعين لشركة أكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية، ويدعى "أنجيلو نيكو جروبيسيك" (39 عاماً)، قد تعرض للحادثة خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح اليوم أمس الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ؛ بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لتلك الرياضة، ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.

وعملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة استطاع طيران الأمن التمركز فيها، ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

وكانت السفارة البريطانية بالرياض تابعت الحادثة، وقدّمت الشكر للجهات المعنية بالمنطقة على متابعتها للحادثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

وأفادت الشركة المشغلة بأن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات التي اعتُمدت ضمن موسم السودة؛ وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض، والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض.

وأشارت إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلَّت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات النرويجية والفرنسية والإيطالية والأسترالية، والخامس من الجنسية البريطانية؛ وهو الذي سقط وتوفي إلى رحمة الله؛ حيث انطلق بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل/ ساعة، إلا أنه لم يتمكّن من تقدير المسافة في النزول السريع؛ ما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحادث عرضي وقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك في محطة التلفريك برجال ألمع؛ حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقه ونقطة سقوطه تقدر بـ2,5 كيلومتر تقريبًا.

وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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