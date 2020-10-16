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إطلاق مبادرة "مبصرون" لذوي الإعاقة البصرية بجمعية "إسناد" بشرورة

تشمل توزيع حقيبة بما يحتاجون إليه وتدريبهم على المنصات الإلكترونية

أطلقت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة لمستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية مبادرة "مبصرون"، بالشراكة مع جمعية المكفوفين "رؤية" بالمدينة المنورة.

وتشمل المبادرة توزيع حقائب تحتوي على العصا البيضاء، وساعة ناطقة، ونظارة ذات عدسات مكبرة، وسماعة جوال، وتفسير القرآن بلغة برايل. ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين.

كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية، وحل الواجبات في منصة "مدرستي"، وكذلك كيفية استخدام العصا البيضاء، والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة "برايل".

يأتي ذلك بالتزامن مع الأيام العالمية للبصر والمكفوفين والعصا البيضاء.

وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي: "أطلقنا في جمعية إسناد تنفيذ مبادرة (مبصرون) بالشراكة مع جمعية المكفوفين (رؤية) بالمدينة المنورة، التي استهدفت ذوي الإعاقة البصرية، واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر". وأشار إلى أن جمعية "إسناد" تعتبر الجمعية الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، داعيًا كل فئات المجتمع لدعم برامج ومشاريع الجمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إطلاق مبادرة "مبصرون" لذوي الإعاقة البصرية بجمعية "إسناد" بشرورة
سبق

أطلقت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة لمستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية مبادرة "مبصرون"، بالشراكة مع جمعية المكفوفين "رؤية" بالمدينة المنورة.

وتشمل المبادرة توزيع حقائب تحتوي على العصا البيضاء، وساعة ناطقة، ونظارة ذات عدسات مكبرة، وسماعة جوال، وتفسير القرآن بلغة برايل. ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين.

كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية، وحل الواجبات في منصة "مدرستي"، وكذلك كيفية استخدام العصا البيضاء، والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة "برايل".

يأتي ذلك بالتزامن مع الأيام العالمية للبصر والمكفوفين والعصا البيضاء.

وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي: "أطلقنا في جمعية إسناد تنفيذ مبادرة (مبصرون) بالشراكة مع جمعية المكفوفين (رؤية) بالمدينة المنورة، التي استهدفت ذوي الإعاقة البصرية، واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر". وأشار إلى أن جمعية "إسناد" تعتبر الجمعية الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، داعيًا كل فئات المجتمع لدعم برامج ومشاريع الجمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
08:30 PM

إطلاق مبادرة "مبصرون" لذوي الإعاقة البصرية بجمعية "إسناد" بشرورة

تشمل توزيع حقيبة بما يحتاجون إليه وتدريبهم على المنصات الإلكترونية

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علي حفول - شرورة
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أطلقت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة لمستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة البصرية مبادرة "مبصرون"، بالشراكة مع جمعية المكفوفين "رؤية" بالمدينة المنورة.

وتشمل المبادرة توزيع حقائب تحتوي على العصا البيضاء، وساعة ناطقة، ونظارة ذات عدسات مكبرة، وسماعة جوال، وتفسير القرآن بلغة برايل. ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر والمكفوفين.

كما تقوم المبادرة على توعية المكفوفين بطريقة الدخول على الدروس الافتراضية، وحل الواجبات في منصة "مدرستي"، وكذلك كيفية استخدام العصا البيضاء، والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة "برايل".

يأتي ذلك بالتزامن مع الأيام العالمية للبصر والمكفوفين والعصا البيضاء.

وقال مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي: "أطلقنا في جمعية إسناد تنفيذ مبادرة (مبصرون) بالشراكة مع جمعية المكفوفين (رؤية) بالمدينة المنورة، التي استهدفت ذوي الإعاقة البصرية، واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر". وأشار إلى أن جمعية "إسناد" تعتبر الجمعية الوحيدة والمتخصصة في رعاية كل فئات الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، داعيًا كل فئات المجتمع لدعم برامج ومشاريع الجمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

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