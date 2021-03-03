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ولاية أمريكية تعلن إنهاء قرار ارتداء الكمامات وفتح جميع المؤسسات

"أبوت": سنتخلص من تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول للمطاعم

أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء أن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات؛ لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارًا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقال "أبوت" إن تكساس ستتخلص أيضًا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينًا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وشدد على أن "إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة".

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وشهدت ولاية تكساس انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

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ولاية أمريكية تعلن إنهاء قرار ارتداء الكمامات وفتح جميع المؤسسات
سبق

أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء أن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات؛ لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارًا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقال "أبوت" إن تكساس ستتخلص أيضًا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينًا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وشدد على أن "إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة".

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وشهدت ولاية تكساس انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:22 AM

ولاية أمريكية تعلن إنهاء قرار ارتداء الكمامات وفتح جميع المؤسسات

"أبوت": سنتخلص من تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول للمطاعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء أن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات؛ لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارًا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقال "أبوت" إن تكساس ستتخلص أيضًا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينًا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وشدد على أن "إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة".

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وشهدت ولاية تكساس انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

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