النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة

كيف وصل الحصان إلى الشارع بهذه السرعة؟

في مشهد بدا غريباً ونادراً ومؤلماً في الوقت ذاته، اصطدم حصان يركض مسرعاً بسيارة، في محافظة جبل لبنان- غربي البلاد.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

ووقع الحادث بين بلدتَي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرُّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.

ووفق شاهد عيان، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".

لبنان حصان

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة
سبق

في مشهد بدا غريباً ونادراً ومؤلماً في الوقت ذاته، اصطدم حصان يركض مسرعاً بسيارة، في محافظة جبل لبنان- غربي البلاد.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

ووقع الحادث بين بلدتَي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرُّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.

ووفق شاهد عيان، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
11:38 AM

فيديو صادم من لبنان.. تصادم مروع بين حصان جامح وسيارة

كيف وصل الحصان إلى الشارع بهذه السرعة؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
57,049

في مشهد بدا غريباً ونادراً ومؤلماً في الوقت ذاته، اصطدم حصان يركض مسرعاً بسيارة، في محافظة جبل لبنان- غربي البلاد.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحصان الجامح خرج عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بسيارة متحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، ثم يكمل مسيره لكن ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

ووقع الحادث بين بلدتَي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرُّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.

ووفق شاهد عيان، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة