العاصمة المؤقتة.. مجلس الوزراء اليمني يناقش موجهات البرنامج العام للحكومة

على ضوء الأولويات الملحة خلال الفترة الراهنة تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان لمنحه الثقة

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة؛ تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان اليمني لمنحها الثقة.

وكلف مجلس الوزراء اليمني لجنةً برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، بإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسية ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قِبَل الوزارات؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع، بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.

وأكد ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه، الهدفَ الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات المناقشة مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.