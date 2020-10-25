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192 ألف زيارة.. إقبال متزايد على تطبيق سكني مع إطلالة المشاريع الجديدة

خلال الأسبوع الماضي.. وتهدف إلى زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030

شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، إقبالاً كثيفاً من قِبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لتسهيل التملك، والاجابة عن جميع استفساراتهم بمتوسط 36 ألف خدمة في اليوم، وذلك بالتزامن مع طرح مشاريع جديدة، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبلغ إجمالي الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 45 ألف مكالمة، وتفاعل موقع "سكني" مع 9300 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2400 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالي 6940 استفساراً على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، التي تشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي)؛ فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 192 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 85 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 206 مخططات توفر أكثر من 176 ألف أرضاً سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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192 ألف زيارة.. إقبال متزايد على تطبيق سكني مع إطلالة المشاريع الجديدة
سبق

شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، إقبالاً كثيفاً من قِبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لتسهيل التملك، والاجابة عن جميع استفساراتهم بمتوسط 36 ألف خدمة في اليوم، وذلك بالتزامن مع طرح مشاريع جديدة، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبلغ إجمالي الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 45 ألف مكالمة، وتفاعل موقع "سكني" مع 9300 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2400 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالي 6940 استفساراً على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، التي تشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي)؛ فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 192 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 85 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 206 مخططات توفر أكثر من 176 ألف أرضاً سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:36 PM

192 ألف زيارة.. إقبال متزايد على تطبيق سكني مع إطلالة المشاريع الجديدة

خلال الأسبوع الماضي.. وتهدف إلى زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، إقبالاً كثيفاً من قِبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لتسهيل التملك، والاجابة عن جميع استفساراتهم بمتوسط 36 ألف خدمة في اليوم، وذلك بالتزامن مع طرح مشاريع جديدة، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبلغ إجمالي الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 45 ألف مكالمة، وتفاعل موقع "سكني" مع 9300 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2400 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالي 6940 استفساراً على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، التي تشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي)؛ فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 192 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 85 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 206 مخططات توفر أكثر من 176 ألف أرضاً سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

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