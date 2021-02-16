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"المعلمي" يشارك في اجتماع سفراء التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة

عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول المنظمة

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول منظمة العالم الإسلامي لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة من مرشح أفغانستان لمنصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية، ومناقشة أبرز القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة.

حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يشارك في اجتماع سفراء التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول منظمة العالم الإسلامي لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة من مرشح أفغانستان لمنصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية، ومناقشة أبرز القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة.

حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:29 AM

"المعلمي" يشارك في اجتماع سفراء التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة

عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول المنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول منظمة العالم الإسلامي لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة من مرشح أفغانستان لمنصب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العمومية، ومناقشة أبرز القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة.

حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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