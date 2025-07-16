النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويتر": اختراق الحسابات ربما تم من خلال استهداف بعض الموظفين

قالت: أعدنا بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها ونحقق في النشاط الضار

في أول تصريحات تفصيلية منذ اختراق عدد من الحسابات البارزة، نشر تويتر عدة تغريدات يوضح "ما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم؛ ففي حين انتشرت شائعات عن الثغرة التي منحت القراصنة إمكانية الوصول إلى حسابات إيلون ماسك وبيل جيتس وباراك أوباما وآبل وكاني ويست وآخرين، قالت الشركة: "اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قِبَل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية".

وأضافت الشركة أنها أعادت بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، بما في ذلك الفترة التي تم فيها منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، كما قررت الحد داخليًّا من الوصول إلى أدواتها بينما يستمر التحقيق.

ووفق "اليوم السابع" قال تويتر أيضًا إنه يحقق في "النشاط الضار الآخر الذي ربما أجراه الهاكرز أو المعلومات التي ربما وصلوا إليها"، واستنادًا إلى قدرة المتسللين على الاستيلاء الكامل على الحسابات، وعدد الحسابات التي دخلوا إليها، هناك تكهنات بأنهم ربما استطاعوا اقتحام حساب أي شخص تقريبًا لرؤية المعلومات المُخَزّنة كمسودات أو رسائل مباشرة.

وأفاد تقرير لموقع TechCrunch أن مخترقًا يدعى "كيرك" وراء عمليات اختراق حسابات؛ إذ تَمَكّن من الوصول إلى أداة أدمن تويتر على شبكة الشركة، والتي سمحت له باختراق حسابات الشركة رفيعة المستوى لنشر عملية احتيال للعملة المشفرة؛ وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالحادث.

تويتر الاختراق الضخم

الرئيسية/ محطات

اعلان
"تويتر": اختراق الحسابات ربما تم من خلال استهداف بعض الموظفين
سبق

في أول تصريحات تفصيلية منذ اختراق عدد من الحسابات البارزة، نشر تويتر عدة تغريدات يوضح "ما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم؛ ففي حين انتشرت شائعات عن الثغرة التي منحت القراصنة إمكانية الوصول إلى حسابات إيلون ماسك وبيل جيتس وباراك أوباما وآبل وكاني ويست وآخرين، قالت الشركة: "اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قِبَل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية".

وأضافت الشركة أنها أعادت بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، بما في ذلك الفترة التي تم فيها منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، كما قررت الحد داخليًّا من الوصول إلى أدواتها بينما يستمر التحقيق.

ووفق "اليوم السابع" قال تويتر أيضًا إنه يحقق في "النشاط الضار الآخر الذي ربما أجراه الهاكرز أو المعلومات التي ربما وصلوا إليها"، واستنادًا إلى قدرة المتسللين على الاستيلاء الكامل على الحسابات، وعدد الحسابات التي دخلوا إليها، هناك تكهنات بأنهم ربما استطاعوا اقتحام حساب أي شخص تقريبًا لرؤية المعلومات المُخَزّنة كمسودات أو رسائل مباشرة.

وأفاد تقرير لموقع TechCrunch أن مخترقًا يدعى "كيرك" وراء عمليات اختراق حسابات؛ إذ تَمَكّن من الوصول إلى أداة أدمن تويتر على شبكة الشركة، والتي سمحت له باختراق حسابات الشركة رفيعة المستوى لنشر عملية احتيال للعملة المشفرة؛ وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالحادث.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:10 AM

"تويتر": اختراق الحسابات ربما تم من خلال استهداف بعض الموظفين

قالت: أعدنا بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها ونحقق في النشاط الضار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

في أول تصريحات تفصيلية منذ اختراق عدد من الحسابات البارزة، نشر تويتر عدة تغريدات يوضح "ما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم؛ ففي حين انتشرت شائعات عن الثغرة التي منحت القراصنة إمكانية الوصول إلى حسابات إيلون ماسك وبيل جيتس وباراك أوباما وآبل وكاني ويست وآخرين، قالت الشركة: "اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قِبَل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية".

وأضافت الشركة أنها أعادت بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، بما في ذلك الفترة التي تم فيها منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، كما قررت الحد داخليًّا من الوصول إلى أدواتها بينما يستمر التحقيق.

ووفق "اليوم السابع" قال تويتر أيضًا إنه يحقق في "النشاط الضار الآخر الذي ربما أجراه الهاكرز أو المعلومات التي ربما وصلوا إليها"، واستنادًا إلى قدرة المتسللين على الاستيلاء الكامل على الحسابات، وعدد الحسابات التي دخلوا إليها، هناك تكهنات بأنهم ربما استطاعوا اقتحام حساب أي شخص تقريبًا لرؤية المعلومات المُخَزّنة كمسودات أو رسائل مباشرة.

وأفاد تقرير لموقع TechCrunch أن مخترقًا يدعى "كيرك" وراء عمليات اختراق حسابات؛ إذ تَمَكّن من الوصول إلى أداة أدمن تويتر على شبكة الشركة، والتي سمحت له باختراق حسابات الشركة رفيعة المستوى لنشر عملية احتيال للعملة المشفرة؛ وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالحادث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,078

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة