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ابتداءً من اليوم.. أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت

مراجعة بشكل سنوي وفقًا لإجراءات الحوكمة

أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتداءً من اليوم.. أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت
سبق

أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
11:57 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:19 AM

ابتداءً من اليوم.. أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت

مراجعة بشكل سنوي وفقًا لإجراءات الحوكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
29
115,017

أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

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