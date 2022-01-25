المنتخب السعودي يواصل استعداده للقاء عمان .. و"رينارد" يتحدث للإعلام

في تصفيات مونديال " قطر2022"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً على "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.



ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" غدًا الأربعاء عند الساعة “ 15 : 5 م" مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "مدينة الملك عبد الله الرياضية" للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب عمان.