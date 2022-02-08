النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"

"ماكرون" أشار إلى أنها هدفت إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"
سبق

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
05:30 PM

"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"

"ماكرون" أشار إلى أنها هدفت إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,133

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة