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غلق الترشح لجائزة سلطان بن سلمان للحفظ للمعوقين أول ربيع الثاني

الأمانة تدعو كافة الجهات الراغبة إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال

دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة "24" من الجائزة؛ حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الخميس 1/ 4 / 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وقال الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين: هناك تفاعل مميز وإقبال ملموس من قبل العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10/ 6/ 1441هـ (الموافق 2-4/ 2/ 2020م).

وأضاف: الرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً.

وأردف: لقد بادر الأمير سلطان بن سلمان بتدشين هذه الجائزة وتمويلها شخصياً؛ ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، وهو ما تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غلق الترشح لجائزة سلطان بن سلمان للحفظ للمعوقين أول ربيع الثاني
سبق

دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة "24" من الجائزة؛ حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الخميس 1/ 4 / 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وقال الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين: هناك تفاعل مميز وإقبال ملموس من قبل العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10/ 6/ 1441هـ (الموافق 2-4/ 2/ 2020م).

وأضاف: الرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً.

وأردف: لقد بادر الأمير سلطان بن سلمان بتدشين هذه الجائزة وتمويلها شخصياً؛ ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، وهو ما تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
06:06 PM

غلق الترشح لجائزة سلطان بن سلمان للحفظ للمعوقين أول ربيع الثاني

الأمانة تدعو كافة الجهات الراغبة إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة "24" من الجائزة؛ حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الخميس 1/ 4 / 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وقال الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين: هناك تفاعل مميز وإقبال ملموس من قبل العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10/ 6/ 1441هـ (الموافق 2-4/ 2/ 2020م).

وأضاف: الرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً.

وأردف: لقد بادر الأمير سلطان بن سلمان بتدشين هذه الجائزة وتمويلها شخصياً؛ ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، وهو ما تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

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