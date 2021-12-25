بالصور.. توزيع 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا بباكستان
قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 28.560 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
بالصور.. توزيع 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا بباكستان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-24
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 28.560 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
04:45 PM
بالصور.. توزيع 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا بباكستان
قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 28.560 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.