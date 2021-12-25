بالصور.. توزيع 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا بباكستان

قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 4.080 حقيبة شتوية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 28.560 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.