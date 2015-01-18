النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي تثليث يشكون تعطل الصرافات الآلية المخصصة للمركبات وخلوها من النقود

طالبوا بالتشديد على إدارات البنوك بصيانتها صيانة دورية وتغذيتها بصفة مستمرة

شكا عددٌ من أهالي محافظة تثليث تعطُّل أجهزة الصرّاف الآلي الخاصة بالمركبات الآلية، وخلوها من النقود، مؤكدين تكرار معاناتهم بشكل دائم.

وقال المواطن محـمد القحطاني لـ"سبق": إنها أزمة نعانيها وتتكرّر كل وقت فالصرافات الآلية المخصصة للمركبات بالمحافظة دائمًا تتوقف عن العمل بسبب خلوها من النقود، ما يضطر كبار السن إلى النزول من المركبات مشيًا للبحث عن صرافات في البنوك أو في الأماكن العامة.

وطالب القحطاني الأهالي الجهات المعنية بالنظر في وضع هذه الصرافات، والتشديد على إدارات البنوك بالاهتمام بها، وصيانتها صيانة دورية، وتغذيتها بصفة مستمرة، لكي يستطيعوا الاستفادة منها، بكل راحة ويسر وإيجاد الكثير من الصرافات الآلية على الطرق والشوارع المهمة للاستفادة منها بشكل أفضل وعدم تكرار مثل هذه الأمور من تعطل الصرافات أو خلوها من النقود.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي تثليث يشكون تعطل الصرافات الآلية المخصصة للمركبات وخلوها من النقود
سبق

شكا عددٌ من أهالي محافظة تثليث تعطُّل أجهزة الصرّاف الآلي الخاصة بالمركبات الآلية، وخلوها من النقود، مؤكدين تكرار معاناتهم بشكل دائم.

وقال المواطن محـمد القحطاني لـ"سبق": إنها أزمة نعانيها وتتكرّر كل وقت فالصرافات الآلية المخصصة للمركبات بالمحافظة دائمًا تتوقف عن العمل بسبب خلوها من النقود، ما يضطر كبار السن إلى النزول من المركبات مشيًا للبحث عن صرافات في البنوك أو في الأماكن العامة.

وطالب القحطاني الأهالي الجهات المعنية بالنظر في وضع هذه الصرافات، والتشديد على إدارات البنوك بالاهتمام بها، وصيانتها صيانة دورية، وتغذيتها بصفة مستمرة، لكي يستطيعوا الاستفادة منها، بكل راحة ويسر وإيجاد الكثير من الصرافات الآلية على الطرق والشوارع المهمة للاستفادة منها بشكل أفضل وعدم تكرار مثل هذه الأمور من تعطل الصرافات أو خلوها من النقود.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:41 AM

أهالي تثليث يشكون تعطل الصرافات الآلية المخصصة للمركبات وخلوها من النقود

طالبوا بالتشديد على إدارات البنوك بصيانتها صيانة دورية وتغذيتها بصفة مستمرة

A A A
سعود الدعجاني - عسير
0
22

شكا عددٌ من أهالي محافظة تثليث تعطُّل أجهزة الصرّاف الآلي الخاصة بالمركبات الآلية، وخلوها من النقود، مؤكدين تكرار معاناتهم بشكل دائم.

وقال المواطن محـمد القحطاني لـ"سبق": إنها أزمة نعانيها وتتكرّر كل وقت فالصرافات الآلية المخصصة للمركبات بالمحافظة دائمًا تتوقف عن العمل بسبب خلوها من النقود، ما يضطر كبار السن إلى النزول من المركبات مشيًا للبحث عن صرافات في البنوك أو في الأماكن العامة.

وطالب القحطاني الأهالي الجهات المعنية بالنظر في وضع هذه الصرافات، والتشديد على إدارات البنوك بالاهتمام بها، وصيانتها صيانة دورية، وتغذيتها بصفة مستمرة، لكي يستطيعوا الاستفادة منها، بكل راحة ويسر وإيجاد الكثير من الصرافات الآلية على الطرق والشوارع المهمة للاستفادة منها بشكل أفضل وعدم تكرار مثل هذه الأمور من تعطل الصرافات أو خلوها من النقود.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,641
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,820
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة