سعود بن نايف يدشن مبادرة إنزال شُعَب مرجانية بسواحل الشرقية

بالتعاون مع القطاع الخاص.. لتكاثر الكائنات البحرية وإعادة التوازن البيئي

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، مبادرة إنزال شُعَب مرجانية اصطناعية بشاطئ العزيزية بمحافظة الخبر والتي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال: بلا شك فإن الاهتمام بالبيئة يحظى برعاية وعناية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، من خلال تشجيع ودعم كل الجهات المبادرة والاهتمام بكل ما من شأنه رفع الوعي البيئي وإنشاء إدارات تُعنى بالمحافظة على البيئة والمقومات الطبيعية وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى للحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

وأشاد بهذه المبادرات التي تساهم في تحسين البيئة البحرية وخلق بيئة جديدة تعيد التوازن للحياة الفطرية وتكاثر الكائنات البحرية، وحث سموه الجميع على المحافظة على السواحل والشواطئ لتبقى للأجيال القادمة.

وقال: سواحل المملكة -ولله الحمد- تزخر ببيئة طبيعية وخلابة وسواحل المنطقة الشرقية بشكل خاص تتميز بتنوع كبير في الكائنات البحرية وأنواع مختلفة.. ويجب على جميع رواد هذه السواحل المحافظة عليها وعدم الإضرار بها لتدوم.

من ناحيته، قال المهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية: فرع الوزارة في المنطقة يسعى لتوفير بيئة للكائنات البحرية؛ مما يساهم في تكاثرها في بيئة طبيعية؛ حيث تهدف المبادرة إلى إنزال (620) شعبة في سبعة مواقع على ساحل الخليج العربي خلال العام الحالي؛ حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإنزال (483) شعبة صناعية في عدة مواقع.

وأضاف: عمليات الإنزال الأخيرة بينت تحسنًا في مدى الرؤية في قاع البحر، وزيادة في تجمعات الأسماك، إضافة إلى تواجد أسماك في المنطقة لم تكن موجودة سابقًا.

ورفع "المطيري" شكره لأمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه من دعم لفرع الوزارة للقيام بواجباته، مقدرًا له دعم المبادرات التي يقدّمها الفرع، وكافة كيانات القطاع الخاص وشبه الخاص في المنطقة.