بلدية ينبع تضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية مجهولة المصدر

صادرت أكثر من 5 بسطات لبيع الكماليات والبضائع ومطعم مخالف

ضبطت بلدية محافظة ينبع، كميات متنوعة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وصادرت أكثر من 5 بسطات لبيع الكماليات والبضائع الأخرى، وعدد من الخضار والفواكه التي سُلّمت للجمعيات الخيرية، وستواصل الفِرَق حملاتها بشكل مستمر للتصدي لتلك الظاهرة.

وقامت الفِرَق الرقابية في قسم مراقبة الأغذية ببلدية محافظة ينبع، بضبط مطعم مخالف بعدة تجازات تَمَثّلت في تدني مستوى النظافة ووجود أطعمة محضرة من اليوم السابق، كما أتلفت دجاجاً منتهي الصلاحية وخضروات يظهر عليها علامات التلف، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المطعم المخالف.

جاء ذلك خلال قيام الفِرَق الرقابية -ممثلة في قسم الأسواق- بحملات تفتيشية على الباعة الجائلين الموجودين أمام الجوامع والمساجد وداخل المنطقة المركزية؛ للتصدي لظاهرة البيع العشوائي وقسمت الفِرَق الرقابية على عدة مناطق.

وبدأت إدارة النظافة في ببلدية محافظة ينبع بطمس الكتابة على المجسمات الجمالية والجدران والطرقات العامة، مع استمرار العمل في رفع السيارات التالفة من شوارع وأحياء المحافظة.