"ابن عزيز" لـ "الجيش اليمني": تقدّموا نحو صنعاء

قال: هذه هي المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين

دعا القيادي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء الركن صغير بن عزيز؛ الجيش الوطني، إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي.

وقال ابن عزيز؛ في رسالة صوتية بعثها للجيش: "تقدّموا نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات".

وأكّد أن هذه هي المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين، مضيفاً: "موعدنا صنعاء"، وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض فيه الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك ضدّ الميليشيات ويحقق انتصارات ساحقة على امتداد جبهة نهم، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.