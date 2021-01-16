النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. مدير صحة الرياض يفتتح ندوة الصيدلة النفسية ويدشن أول قسم لتنويم الأطفال

لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة في مستشفيات السعودية

يرعى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، غدًا الخميس حفل افتتاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشرة التي ينظمها مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بمشاركة ٣٠٠ مختص؛ وذلك لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة النفسية في مستشفيات السعودية من خلال استعراض ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بهذا المجال.

كما يدشن الدكتور التويجري خلال الحفل عددًا من المشاريع التطويرية في المجمع، وتشمل تدشين قسم تنويم الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، بوصفه أول خدمة تنويمية للأطفال النفسيين على مستوى السعودية. وكذلك تدشين عيادة الاستشارات الدوائية، وتدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب.

يُذكر أن ندوة الصيدلة النفسية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل ١٤ ساعة تعليم طبي مستمر، وتتضمن محاورها تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.

المدير العام للشؤون الصحية بالرياض محمد التويجري ندوة الصيدلة النفسية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غدًا.. مدير صحة الرياض يفتتح ندوة الصيدلة النفسية ويدشن أول قسم لتنويم الأطفال
سبق

يرعى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، غدًا الخميس حفل افتتاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشرة التي ينظمها مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بمشاركة ٣٠٠ مختص؛ وذلك لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة النفسية في مستشفيات السعودية من خلال استعراض ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بهذا المجال.

كما يدشن الدكتور التويجري خلال الحفل عددًا من المشاريع التطويرية في المجمع، وتشمل تدشين قسم تنويم الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، بوصفه أول خدمة تنويمية للأطفال النفسيين على مستوى السعودية. وكذلك تدشين عيادة الاستشارات الدوائية، وتدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب.

يُذكر أن ندوة الصيدلة النفسية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل ١٤ ساعة تعليم طبي مستمر، وتتضمن محاورها تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:37 PM

غدًا.. مدير صحة الرياض يفتتح ندوة الصيدلة النفسية ويدشن أول قسم لتنويم الأطفال

لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة في مستشفيات السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
236

يرعى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، غدًا الخميس حفل افتتاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشرة التي ينظمها مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بمشاركة ٣٠٠ مختص؛ وذلك لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة النفسية في مستشفيات السعودية من خلال استعراض ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بهذا المجال.

كما يدشن الدكتور التويجري خلال الحفل عددًا من المشاريع التطويرية في المجمع، وتشمل تدشين قسم تنويم الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، بوصفه أول خدمة تنويمية للأطفال النفسيين على مستوى السعودية. وكذلك تدشين عيادة الاستشارات الدوائية، وتدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب.

يُذكر أن ندوة الصيدلة النفسية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل ١٤ ساعة تعليم طبي مستمر، وتتضمن محاورها تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,976
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة