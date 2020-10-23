صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقته مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عسير.. القبض على قائد مركبة برفقته مواطنان وامرأتان بعد محاولة الفرار بأحد أحياء أبها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-23 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقته مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 02:40 PM

اخر تعديل 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:30 PM

عسير.. القبض على قائد مركبة برفقته مواطنان وامرأتان بعد محاولة الفرار بأحد أحياء أبها ضُبط بداخل مركبته سلاح غير مصرح وقطعة من مادة الحشيش





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقته مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.