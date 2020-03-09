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تداعيات "كورونا" في الجبيل.. إيقاف الأنشطة وإعفاء موظفي الشركات من خارج المحافظة من الحضور

حث الموظفين على تجنب التواصل المباشر خلال الاجتماعات.. وزائر واحد لكل مريض

تفاعلت الجهات والشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية مع توجيهات الجهات المختصة، واتخذت إجراءات وقائية لمنع وحماية المواطنين والمواطنات من فيروس كورونا الجديد.

فعلى صعيد الشركات، أعلنت عدد من شركات البتروكيماويات الكبرى بالمدينة اتخاذها إجراءات احترازية منها إعفاء موظفي الشركة القادمين من خارج الجبيل من الحضور، وكذلك إيقاف جميع رحلات السفر الخارجية، سواء لغرض العمل أو التدريب والمؤتمرات، وحتى إشعار آخر.

كما تم حث الموظفين على تجنب التواصل المباشر خلال الاجتماعات والمناسبات، واستبدال ذلك باستخدام وسائل التواصل الصوتي والمرئي قدر الإمكان.

أما في الشأن الاجتماعي، فقد قررت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، تعليقها لكافة الأنشطة والفعاليات في كافة المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها سترجع قيمة الرسوم المدفوعة من قبل المستفيدين قريباً.

وعلى صعيد الخدمات الصحية، أكدت إدارة الخدمات الصحية أنه سيتم فحص أي مراجع للمستشفى، حيث سيسمح بزائر واحد فقط لكل مريض في نفس الوقت، مشيرة إلى أنها ستمنع دخول أي زائر تظهر لديه أعراض مرضية مثل السخونة أو الكحة أو أي أمراض تنفسية.

الجبيل الصناعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تداعيات "كورونا" في الجبيل.. إيقاف الأنشطة وإعفاء موظفي الشركات من خارج المحافظة من الحضور
سبق

تفاعلت الجهات والشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية مع توجيهات الجهات المختصة، واتخذت إجراءات وقائية لمنع وحماية المواطنين والمواطنات من فيروس كورونا الجديد.

فعلى صعيد الشركات، أعلنت عدد من شركات البتروكيماويات الكبرى بالمدينة اتخاذها إجراءات احترازية منها إعفاء موظفي الشركة القادمين من خارج الجبيل من الحضور، وكذلك إيقاف جميع رحلات السفر الخارجية، سواء لغرض العمل أو التدريب والمؤتمرات، وحتى إشعار آخر.

كما تم حث الموظفين على تجنب التواصل المباشر خلال الاجتماعات والمناسبات، واستبدال ذلك باستخدام وسائل التواصل الصوتي والمرئي قدر الإمكان.

أما في الشأن الاجتماعي، فقد قررت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، تعليقها لكافة الأنشطة والفعاليات في كافة المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها سترجع قيمة الرسوم المدفوعة من قبل المستفيدين قريباً.

وعلى صعيد الخدمات الصحية، أكدت إدارة الخدمات الصحية أنه سيتم فحص أي مراجع للمستشفى، حيث سيسمح بزائر واحد فقط لكل مريض في نفس الوقت، مشيرة إلى أنها ستمنع دخول أي زائر تظهر لديه أعراض مرضية مثل السخونة أو الكحة أو أي أمراض تنفسية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:22 PM

تداعيات "كورونا" في الجبيل.. إيقاف الأنشطة وإعفاء موظفي الشركات من خارج المحافظة من الحضور

حث الموظفين على تجنب التواصل المباشر خلال الاجتماعات.. وزائر واحد لكل مريض

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محمد عبيد - الجبيل
0
7,326

تفاعلت الجهات والشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية مع توجيهات الجهات المختصة، واتخذت إجراءات وقائية لمنع وحماية المواطنين والمواطنات من فيروس كورونا الجديد.

فعلى صعيد الشركات، أعلنت عدد من شركات البتروكيماويات الكبرى بالمدينة اتخاذها إجراءات احترازية منها إعفاء موظفي الشركة القادمين من خارج الجبيل من الحضور، وكذلك إيقاف جميع رحلات السفر الخارجية، سواء لغرض العمل أو التدريب والمؤتمرات، وحتى إشعار آخر.

كما تم حث الموظفين على تجنب التواصل المباشر خلال الاجتماعات والمناسبات، واستبدال ذلك باستخدام وسائل التواصل الصوتي والمرئي قدر الإمكان.

أما في الشأن الاجتماعي، فقد قررت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، تعليقها لكافة الأنشطة والفعاليات في كافة المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها سترجع قيمة الرسوم المدفوعة من قبل المستفيدين قريباً.

وعلى صعيد الخدمات الصحية، أكدت إدارة الخدمات الصحية أنه سيتم فحص أي مراجع للمستشفى، حيث سيسمح بزائر واحد فقط لكل مريض في نفس الوقت، مشيرة إلى أنها ستمنع دخول أي زائر تظهر لديه أعراض مرضية مثل السخونة أو الكحة أو أي أمراض تنفسية.

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