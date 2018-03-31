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بعد أسبوعين من توجيه الوزير.. 75 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً

عبر بوابة "ناجز".. بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء

أسهم توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين الذين أصدروا وكالاتهم الأولى إلكترونياً بلغ أكثر من 75 ألف مستفيد، خلال أسبوعين من توجيه الوزير.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافةً إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.


وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبينت وزارة العدل أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سناً أو عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أسبوعين من توجيه الوزير.. 75 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً
سبق

أسهم توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين الذين أصدروا وكالاتهم الأولى إلكترونياً بلغ أكثر من 75 ألف مستفيد، خلال أسبوعين من توجيه الوزير.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافةً إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.


وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبينت وزارة العدل أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سناً أو عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:57 PM

بعد أسبوعين من توجيه الوزير.. 75 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً

عبر بوابة "ناجز".. بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أسهم توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين الذين أصدروا وكالاتهم الأولى إلكترونياً بلغ أكثر من 75 ألف مستفيد، خلال أسبوعين من توجيه الوزير.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافةً إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.


وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبينت وزارة العدل أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سناً أو عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

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