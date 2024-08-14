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إنفوجرافيك.. المدينة المنورة تتصدر مخالفات "الإطارات" في جولة الـ5 شروط

سجلت 28 مخالفة في الجولات الرقابية التي نفذتها 5 جهات حكومية بمنافذ البيع

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي نفذتها خمس جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، مخالفة عدد 109 من المنشآت، نتيجة عدة جولات بلغت 3660 جولة شملت مناطق المملكة، وتصدرت المدينة المنورة عدد المخالفات.

وتفصيلًا: نفذ كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تلك الجولات، وتصدرت المدينة المنورة بعدد المنشآت المخالفة بتسجيلها 28 مخالفة، بعدد جولات رقابية بلغ 251 جولة، وسجلت الرياض 20 مخالفة بعدد جولات بلغ 721 جولة.

وبينت الجولة تسجيل الجوف 6 مخالفات بعدد جولات بلغ 178 جولة، وفي الحدود الشمالية سجلت 5 مخالفات بعدد 56 جولة رقابية، وفي حائل سجلت مخالفتين بعدد 195 جولة رقابية، ولم تسجل أي مخالفة للمنشآت في كل من عسير بتنفيذ عدد 101 جولة رقابية، وفي نجران أيضًا نفذت 163 جولة، وفي الباحة أيضًا نفذت 43 جولة لم يرصد فيها أي مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات في جازان 16 مخالفة بعدد جولات رقابية 252 جولة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد المخالفات 13 بعدد جولات رقابية 558 جولة، وفي القصيم مخالفتان بعدد جولات رقابية بلغت 480 جولة، وفي تبوك تم رصد ثلاث مخالفات بعدد جولات رقابية بلغت 143 جولة.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على الإطار، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، أو عدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة باللونَيْن الأبيض والأسود.

وزارة التجارة وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجمارك السعودية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفوجرافيك.. المدينة المنورة تتصدر مخالفات "الإطارات" في جولة الـ5 شروط
سبق

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي نفذتها خمس جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، مخالفة عدد 109 من المنشآت، نتيجة عدة جولات بلغت 3660 جولة شملت مناطق المملكة، وتصدرت المدينة المنورة عدد المخالفات.

وتفصيلًا: نفذ كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تلك الجولات، وتصدرت المدينة المنورة بعدد المنشآت المخالفة بتسجيلها 28 مخالفة، بعدد جولات رقابية بلغ 251 جولة، وسجلت الرياض 20 مخالفة بعدد جولات بلغ 721 جولة.

وبينت الجولة تسجيل الجوف 6 مخالفات بعدد جولات بلغ 178 جولة، وفي الحدود الشمالية سجلت 5 مخالفات بعدد 56 جولة رقابية، وفي حائل سجلت مخالفتين بعدد 195 جولة رقابية، ولم تسجل أي مخالفة للمنشآت في كل من عسير بتنفيذ عدد 101 جولة رقابية، وفي نجران أيضًا نفذت 163 جولة، وفي الباحة أيضًا نفذت 43 جولة لم يرصد فيها أي مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات في جازان 16 مخالفة بعدد جولات رقابية 252 جولة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد المخالفات 13 بعدد جولات رقابية 558 جولة، وفي القصيم مخالفتان بعدد جولات رقابية بلغت 480 جولة، وفي تبوك تم رصد ثلاث مخالفات بعدد جولات رقابية بلغت 143 جولة.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على الإطار، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، أو عدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة باللونَيْن الأبيض والأسود.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
09:33 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:09 PM

إنفوجرافيك.. المدينة المنورة تتصدر مخالفات "الإطارات" في جولة الـ5 شروط

سجلت 28 مخالفة في الجولات الرقابية التي نفذتها 5 جهات حكومية بمنافذ البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي نفذتها خمس جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، مخالفة عدد 109 من المنشآت، نتيجة عدة جولات بلغت 3660 جولة شملت مناطق المملكة، وتصدرت المدينة المنورة عدد المخالفات.

وتفصيلًا: نفذ كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تلك الجولات، وتصدرت المدينة المنورة بعدد المنشآت المخالفة بتسجيلها 28 مخالفة، بعدد جولات رقابية بلغ 251 جولة، وسجلت الرياض 20 مخالفة بعدد جولات بلغ 721 جولة.

وبينت الجولة تسجيل الجوف 6 مخالفات بعدد جولات بلغ 178 جولة، وفي الحدود الشمالية سجلت 5 مخالفات بعدد 56 جولة رقابية، وفي حائل سجلت مخالفتين بعدد 195 جولة رقابية، ولم تسجل أي مخالفة للمنشآت في كل من عسير بتنفيذ عدد 101 جولة رقابية، وفي نجران أيضًا نفذت 163 جولة، وفي الباحة أيضًا نفذت 43 جولة لم يرصد فيها أي مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات في جازان 16 مخالفة بعدد جولات رقابية 252 جولة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد المخالفات 13 بعدد جولات رقابية 558 جولة، وفي القصيم مخالفتان بعدد جولات رقابية بلغت 480 جولة، وفي تبوك تم رصد ثلاث مخالفات بعدد جولات رقابية بلغت 143 جولة.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على الإطار، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، أو عدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة باللونَيْن الأبيض والأسود.

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