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كورونا بالعربي: المغرب 2412 ولبنان 857 والأردن 790 وموريتانيا 109 إصابات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 915835.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 13828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 876600.

فيما سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 812253 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 789231 حالة شفاء بعد تسجيل 415 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10594 حالة.

كما سجّلت لبنان 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 617036 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس في البلاد 8228.

يأتي هذا فيما سجّلت موريتانيا 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35321، فيما بلغ إجمالي الوفيات 763.

أخيراً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 92 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339032.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن عدد إجمالي الوفيات بلغ 1870، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 319885.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا بالعربي: المغرب 2412 ولبنان 857 والأردن 790 وموريتانيا 109 إصابات
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 915835.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 13828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 876600.

فيما سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 812253 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 789231 حالة شفاء بعد تسجيل 415 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10594 حالة.

كما سجّلت لبنان 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 617036 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس في البلاد 8228.

يأتي هذا فيما سجّلت موريتانيا 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35321، فيما بلغ إجمالي الوفيات 763.

أخيراً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 92 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339032.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن عدد إجمالي الوفيات بلغ 1870، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 319885.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
12:37 AM

كورونا بالعربي: المغرب 2412 ولبنان 857 والأردن 790 وموريتانيا 109 إصابات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 915835.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 13828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 876600.

فيما سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 812253 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 789231 حالة شفاء بعد تسجيل 415 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10594 حالة.

كما سجّلت لبنان 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 617036 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس في البلاد 8228.

يأتي هذا فيما سجّلت موريتانيا 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35321، فيما بلغ إجمالي الوفيات 763.

أخيراً سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 92 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339032.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن عدد إجمالي الوفيات بلغ 1870، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 319885.

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