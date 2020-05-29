حارس مقابر الأفلاج: عشرات المسنين فارقوا الحياة في شهرين

قال لـ "سبق": الوفيات في رمضان انخفضت بمعدل الضعف

كشف حارس مقابر الأفلاج "ليلى"، عن تزايد وفيات المسنين خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، وتراجع نسب الوفيات في شهر رمضان.

وقال محمد بشير؛ الذي يعمل حارساً لمقابر الأفلاج منذ 18 سنة، لـ"سبق": تزايدت بشكل لافت نسبة الوفيات، خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، والأغلبية الكبرى منهم مسنون، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 60 وفاة؛ أي بواقع قرابة 30 وفاة كل شهر، فيما قلّت نسبة الوفيات في شهر رمضان إلى الضعف.

وأضاف: في الأشهر الماضية كانت تراوح نسبة الوفيات بين 15 و20 وفاة في الشهر بعكس شهرَي رجب وشعبان الماضيين حيث كانت النسبة لافتة للانتباه.

وأردف: كانت النسبة العظمى في الوفيات لمسنين من الجنسين ونسبة قليلة جداً من الشباب، فيما قلت بشكل كبير نسبة الوفيات من الحوادث المرورية، وأغلب الوفيات كانت لسعوديين، وكانت هناك وفيات أخرى لجنسيات هندية وسودانية ويمنية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة من فيروس كورونا الجديد.

وكانت إحصائية وزارة الصحة ليوم أمس الخميس، قد أظهرت تسجيل إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد بالأفلاج "ليلى" 12 حالة؛ بلغ إجمالي التعافي منها 8 حلات، فيما لا تزال 4 حالات نشطة ولم تسجل أيّ حالة وفاة.