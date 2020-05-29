النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حارس مقابر الأفلاج: عشرات المسنين فارقوا الحياة في شهرين

قال لـ "سبق": الوفيات في رمضان انخفضت بمعدل الضعف

كشف حارس مقابر الأفلاج "ليلى"، عن تزايد وفيات المسنين خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، وتراجع نسب الوفيات في شهر رمضان.

وقال محمد بشير؛ الذي يعمل حارساً لمقابر الأفلاج منذ 18 سنة، لـ"سبق": تزايدت بشكل لافت نسبة الوفيات، خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، والأغلبية الكبرى منهم مسنون، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 60 وفاة؛ أي بواقع قرابة 30 وفاة كل شهر، فيما قلّت نسبة الوفيات في شهر رمضان إلى الضعف.

وأضاف: في الأشهر الماضية كانت تراوح نسبة الوفيات بين 15 و20 وفاة في الشهر بعكس شهرَي رجب وشعبان الماضيين حيث كانت النسبة لافتة للانتباه.

وأردف: كانت النسبة العظمى في الوفيات لمسنين من الجنسين ونسبة قليلة جداً من الشباب، فيما قلت بشكل كبير نسبة الوفيات من الحوادث المرورية، وأغلب الوفيات كانت لسعوديين، وكانت هناك وفيات أخرى لجنسيات هندية وسودانية ويمنية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة من فيروس كورونا الجديد.

وكانت إحصائية وزارة الصحة ليوم أمس الخميس، قد أظهرت تسجيل إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد بالأفلاج "ليلى" 12 حالة؛ بلغ إجمالي التعافي منها 8 حلات، فيما لا تزال 4 حالات نشطة ولم تسجل أيّ حالة وفاة.

الأفلاج مقابر الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حارس مقابر الأفلاج: عشرات المسنين فارقوا الحياة في شهرين
سبق

كشف حارس مقابر الأفلاج "ليلى"، عن تزايد وفيات المسنين خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، وتراجع نسب الوفيات في شهر رمضان.

وقال محمد بشير؛ الذي يعمل حارساً لمقابر الأفلاج منذ 18 سنة، لـ"سبق": تزايدت بشكل لافت نسبة الوفيات، خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، والأغلبية الكبرى منهم مسنون، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 60 وفاة؛ أي بواقع قرابة 30 وفاة كل شهر، فيما قلّت نسبة الوفيات في شهر رمضان إلى الضعف.

وأضاف: في الأشهر الماضية كانت تراوح نسبة الوفيات بين 15 و20 وفاة في الشهر بعكس شهرَي رجب وشعبان الماضيين حيث كانت النسبة لافتة للانتباه.

وأردف: كانت النسبة العظمى في الوفيات لمسنين من الجنسين ونسبة قليلة جداً من الشباب، فيما قلت بشكل كبير نسبة الوفيات من الحوادث المرورية، وأغلب الوفيات كانت لسعوديين، وكانت هناك وفيات أخرى لجنسيات هندية وسودانية ويمنية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة من فيروس كورونا الجديد.

وكانت إحصائية وزارة الصحة ليوم أمس الخميس، قد أظهرت تسجيل إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد بالأفلاج "ليلى" 12 حالة؛ بلغ إجمالي التعافي منها 8 حلات، فيما لا تزال 4 حالات نشطة ولم تسجل أيّ حالة وفاة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:29 PM

حارس مقابر الأفلاج: عشرات المسنين فارقوا الحياة في شهرين

قال لـ "سبق": الوفيات في رمضان انخفضت بمعدل الضعف

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
8
5,570

كشف حارس مقابر الأفلاج "ليلى"، عن تزايد وفيات المسنين خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، وتراجع نسب الوفيات في شهر رمضان.

وقال محمد بشير؛ الذي يعمل حارساً لمقابر الأفلاج منذ 18 سنة، لـ"سبق": تزايدت بشكل لافت نسبة الوفيات، خلال شهرَي رجب وشعبان الماضيين، والأغلبية الكبرى منهم مسنون، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 60 وفاة؛ أي بواقع قرابة 30 وفاة كل شهر، فيما قلّت نسبة الوفيات في شهر رمضان إلى الضعف.

وأضاف: في الأشهر الماضية كانت تراوح نسبة الوفيات بين 15 و20 وفاة في الشهر بعكس شهرَي رجب وشعبان الماضيين حيث كانت النسبة لافتة للانتباه.

وأردف: كانت النسبة العظمى في الوفيات لمسنين من الجنسين ونسبة قليلة جداً من الشباب، فيما قلت بشكل كبير نسبة الوفيات من الحوادث المرورية، وأغلب الوفيات كانت لسعوديين، وكانت هناك وفيات أخرى لجنسيات هندية وسودانية ويمنية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة من فيروس كورونا الجديد.

وكانت إحصائية وزارة الصحة ليوم أمس الخميس، قد أظهرت تسجيل إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد بالأفلاج "ليلى" 12 حالة؛ بلغ إجمالي التعافي منها 8 حلات، فيما لا تزال 4 حالات نشطة ولم تسجل أيّ حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,693

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة