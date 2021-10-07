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"آل الشيخ": تذاكر فعاليات موسم الرياض مربوطة بـ"توكلنا"

أكد: لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط لضمان سلامة الجميع

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض، ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا" ‪@TawakkalnaApp، مشدداً في هذا الصدد على أنه "لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا"، داعياً في هذا السياق للمبادرة إلى التحصين بجرعتين لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه ‏@Turki_alalshikh نصها: "تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض بتكون مربوطة في تطبيق @TawakkalnaApp الصور التالية مهمة لشرح الطريقة.. لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا ‏لضمان سلامة الجميع. اللي ما أخذ الجرعتين يستعجل يأخذها الآن".

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": تذاكر فعاليات موسم الرياض مربوطة بـ"توكلنا"
سبق

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض، ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا" ‪@TawakkalnaApp، مشدداً في هذا الصدد على أنه "لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا"، داعياً في هذا السياق للمبادرة إلى التحصين بجرعتين لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه ‏@Turki_alalshikh نصها: "تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض بتكون مربوطة في تطبيق @TawakkalnaApp الصور التالية مهمة لشرح الطريقة.. لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا ‏لضمان سلامة الجميع. اللي ما أخذ الجرعتين يستعجل يأخذها الآن".

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:30 PM

"آل الشيخ": تذاكر فعاليات موسم الرياض مربوطة بـ"توكلنا"

أكد: لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط لضمان سلامة الجميع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,576

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض، ستكون مربوطة في تطبيق "توكلنا" ‪@TawakkalnaApp، مشدداً في هذا الصدد على أنه "لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا"، داعياً في هذا السياق للمبادرة إلى التحصين بجرعتين لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه ‏@Turki_alalshikh نصها: "تذاكر فعاليات ‫#موسم_الرياض بتكون مربوطة في تطبيق @TawakkalnaApp الصور التالية مهمة لشرح الطريقة.. لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا ‏لضمان سلامة الجميع. اللي ما أخذ الجرعتين يستعجل يأخذها الآن".

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