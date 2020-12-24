جائزة الملك فيصل تحتفي بالفائزين بالجائزة لعامي 2020 و2021

28 ديسمبر الجاري في الرياض

تقيم جائزة الملك فيصل يوم 28 ديسمبر الجاري في الرياض حفلاً لتكريم الفائزين بها لعامي 2020 و2021م، الذين حقّقوا اكتشافات مهمة وبرزوا في مجالات خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.

ومُنحت جائزة خدمة الإسلام لعام 2020 لوثيقة مكّة المكرّمة، التي تعد دستورًا تاريخيًّا لإرساء قيم التعايش والسلام بين أتباع الديانات والثقافات، أما جائزة خدمة الإسلام لعام 2021 فمُنحت لمؤسس ورئيس شركة (صخر) محمد بن عبدالرحمن الشارخ، الذي كان له دور بارز في دعم وغرس روح البحث والتجديد والابتكار لحفظ التراث الإسلامي من خلال التقنية الحديثة.

وفي موضوع "تراث القدس الإسلامي" الذي اختارته جائزة الملك فيصل موضوعاً لفرع "الدراسات الإسلامية" لعام 2020، سيتسلّمها الدكتور محمد هاشم غوشة الذي أسهم بأكثر من 150 بحثاً ودراسة عن القدس وتراثها العربي والإسلامي، وألّف 37 كتاباً تاريخياً وتوثيقياً تناولت الجوانب التاريخية والفكرية والمعمارية والتراثية لمدينة القدس، ومن أبرز أعماله موسوعة فلسطين باللغة الإنجليزية، أما بالنسبة لعام 2021 فقد حُجبت جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلاميّة التي كان موضوعها "الوقف في الإسلام".

وفي فرع اللغة العربية والأدب مُنحت الجائزة لعام 2020 في موضوع "الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى" للبروفيسور مايكل كارتر الأسترالي الجنسية الذي امتدّت أعماله لخمسين عامًا وأسهمت في دراسة التراث النحوي العربي، وقدمت أهمّ مراجع للبحث اللغوي خارج العالم العربي، ثم مُنحت تلك الجائزة عام 2021 في موضوع "البلاغة الجديدة" لأستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة عبدالمالك السعدي في المغرب الدكتور محمد مشبال، وقد ارتبطت معظم أعماله التي تتّصف بالعمق والجدّة والأصالة بموضوع الجائزة ساعية إلى ربط البحث البلاغي بحقول الأدب واللغة والتواصل.

وفي فرع الطب مُنحت الجائزة لعام 2020 لأخصائي أمراض الدم والأورام وعالم الوراثة الدكتور ستيوارت أوركين، عن موضوع "أمراض الهيموغلوبين"، وقد شغل الدكتور أوركين منصب أستاذ كرسي ديفيد جي ناثان المتميز لطب الأطفال بكلية الطب بجامعة هارفارد، إضافة لكونه باحثاً في معهد هاورد هيوز الطبي، وأدّت اكتشافاته الرائدة في الأسس الجينية لاضطرابات الدم إلى إيجاد علاجات لأمراض الدم الموروثة، كما أدّت إلى ثورة في فهم كيفية حدوث مثل هذه الأمراض.

وفي عام 2021 حصل على جائزة الطب فائزان لتميز أبحاثهم في موضوع "الطب التجديدي في الحالات العصبية"، حيث كان الفائز الأول هو البروفيسور روبن جيمس فرانكلين، الذي يعمل أخصائياً في طب الخلايا الجذعية في مجلس ويلكوم ترست للبحوث الطبية بمعهد كامبريدج للخلايا الجذعية، ويدير مركز كامبريدج التابع لجمعية إصلاح الميالين العصبي بالمملكة المتحدة، أما الفائز الثاني بالاشتراك فهو الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، صاحب كرسي البروفيسور فينسينت كوتس لطب الأعصاب، والمدير المؤسس لبرنامج علم الأعصاب الخلوي في جامعة ييل.

وقام البروفيسور فرانكلين بإسهامات رائدة وجوهرية في بيولوجية "الميالين" أدّت إلى تطبيقات مهمة في علم الأعصاب السريري، خاصة مرض التصلّب اللويحي، فأصبح رائداً في ما يتعلّق بـ"تجديد الميالين" في علم الأحياء على مستوى العالم.

أما البروفيسور ستريتماتر فلهُ إنجازات بارزة في مجال الإصلاح العصبي، والفهم الجزيئي لفشل نمو المحور العصبي، وصعوبة التعافي بعد إصابات الحبل الشوكي.

أما بالنسبة للحاصلين على جائزة الملك فيصل في "العلوم"، فالفائز لعام 2020 هو مدير معهد العلوم الحيوية في بكين البروفيسور شياو دونغ وانغ في موضوع "علم الأحياء"، والبروفيسور ستيوارت باركين مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء المجهرية في مدينة هال بألمانيا هو الفائز لعام 2021 في موضوع "الفيزياء".

وقدّم البروفيسور شياو دونغ وانغ إنجازات فريدة أدت إلى تغيّر في فهم طبيعة عمل وموت الخلية البالغة، مما أسهم في تطوير علاجات وعقاقير تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في مقاومة الأمراض المهددة للحياة.

أما البروفيسور ستيوارت باركين فقد أحدثت ابتكاراته واكتشافاته في مجال دوران الإلكترونيات ثورة في أجهزة الحاسوب أدت إلى زيادة سعة تخزين محركات الأقراص المغناطيسية بمقدار (1000) ضعف، حيث أسهمت أعماله في حل المشكلات المستعصية التي تعتمد على الوصول السريع إلى كميات هائلة من البيانات من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه منذ عام 1979 كرّمت جائزة الملك فيصل 275 فائزًا من 43 جنسية مختلفة أسهموا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وقدّموا أبحاثًا متميزة، وتوصّلوا لاكتشافات فريدة وابتكارات استثنائية في مجالات العلوم، والطب، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب.

أما عن مكوّنات الجائزة، فلكل فائز في كل فرع من أفرعها الخمسة مبلغاً قدره 750 ألف ريال سعودي (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، وميدالية ذهبية عيار 24 قيراطًا ووزنها 200 جرام، إضافة إلى براءة مكتوبة بالخط العربي بتوقيع رئيس هيئة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تحمل اسم الفائز وملخصًا لمبررات فوزه.