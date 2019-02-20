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"إرادة الرياض" يتيح لمراجعيه حجز وإلغاء المواعيد عبر "الواتساب"

لتسهيل الوصول إلى خدمة العيادات الحضورية والافتراضية خلال الأسبوع

أتاح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض لمراجعيه في العيادات الخارجية من المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، حجز وإلغاء المواعيد والاستفسار عنها عبر تطبيق "الواتساب"، بهدف فتح قناة تواصل مع المرضى من خلال هذا التطبيق الذي بات متوافراً لدى الأغالبية، وبما يسهل الوصول للخدمة.

وأوضحت رئيس العيادات الخارجية استشارية الطب النفسي واضطرابات المزاج والقلق الدكتورة رحمة بنت عامر الحربي، أنه تم توفير رقمين أحدهما لمواعيد العيادات الحضورية وهو (0114864614)، والآخر خاص بمواعيد العيادات الافتراضية وهو (0559807456)، وتخصيص موظفين للرد على المستفيدين لحجز المواعيد أو تعديلها والاستفسارات الأخرى الخاصة بالعيادات الخارجية خلال ساعات العمل، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وسيكون الرد خلال الفترة نفسها، مشددة على حرص مقدمي الخدمة على مراعاة مبدأ سرية المعلومات المتعلقة بالمريض.

وبيّنت الحربي أن أبرز النتائج المرجوة، ستتمثل في سرعة الرد والتفاعل المباشر مع المرضى أو أسرهم عبر التطبيق، وبما يسهم في حل مشكلات عدم الرد أثناء خدمة موظفي مركز الاتصال في العيادات لمرضى آخرين، مضيفة أن العمل بحجز المواعيد عبر الاتصال الهاتفي سيستمر بالتزامن مع هذه الخدمة الجديدة.

وأشارت إلى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية (حضورياً وافتراضياً) يصل إلى أكثر من 1500 مراجع ومراجعة أسبوعياً، وذكرت أن أكثر الأمراض والاضطرابات النفسية التي تراجع في العيادات الخارجية تتمثل في الاكتئاب واضطرابات القلق وثنائي القطب والفصام، ونوّهت بوجود زيادة في الوعي حول أهمية الصحة النفسية ومراجعة مجمعات إرادة والصحة النفسية بين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية.

مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض واتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إرادة الرياض" يتيح لمراجعيه حجز وإلغاء المواعيد عبر "الواتساب"
سبق

أتاح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض لمراجعيه في العيادات الخارجية من المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، حجز وإلغاء المواعيد والاستفسار عنها عبر تطبيق "الواتساب"، بهدف فتح قناة تواصل مع المرضى من خلال هذا التطبيق الذي بات متوافراً لدى الأغالبية، وبما يسهل الوصول للخدمة.

وأوضحت رئيس العيادات الخارجية استشارية الطب النفسي واضطرابات المزاج والقلق الدكتورة رحمة بنت عامر الحربي، أنه تم توفير رقمين أحدهما لمواعيد العيادات الحضورية وهو (0114864614)، والآخر خاص بمواعيد العيادات الافتراضية وهو (0559807456)، وتخصيص موظفين للرد على المستفيدين لحجز المواعيد أو تعديلها والاستفسارات الأخرى الخاصة بالعيادات الخارجية خلال ساعات العمل، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وسيكون الرد خلال الفترة نفسها، مشددة على حرص مقدمي الخدمة على مراعاة مبدأ سرية المعلومات المتعلقة بالمريض.

وبيّنت الحربي أن أبرز النتائج المرجوة، ستتمثل في سرعة الرد والتفاعل المباشر مع المرضى أو أسرهم عبر التطبيق، وبما يسهم في حل مشكلات عدم الرد أثناء خدمة موظفي مركز الاتصال في العيادات لمرضى آخرين، مضيفة أن العمل بحجز المواعيد عبر الاتصال الهاتفي سيستمر بالتزامن مع هذه الخدمة الجديدة.

وأشارت إلى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية (حضورياً وافتراضياً) يصل إلى أكثر من 1500 مراجع ومراجعة أسبوعياً، وذكرت أن أكثر الأمراض والاضطرابات النفسية التي تراجع في العيادات الخارجية تتمثل في الاكتئاب واضطرابات القلق وثنائي القطب والفصام، ونوّهت بوجود زيادة في الوعي حول أهمية الصحة النفسية ومراجعة مجمعات إرادة والصحة النفسية بين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:55 PM

"إرادة الرياض" يتيح لمراجعيه حجز وإلغاء المواعيد عبر "الواتساب"

لتسهيل الوصول إلى خدمة العيادات الحضورية والافتراضية خلال الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض لمراجعيه في العيادات الخارجية من المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، حجز وإلغاء المواعيد والاستفسار عنها عبر تطبيق "الواتساب"، بهدف فتح قناة تواصل مع المرضى من خلال هذا التطبيق الذي بات متوافراً لدى الأغالبية، وبما يسهل الوصول للخدمة.

وأوضحت رئيس العيادات الخارجية استشارية الطب النفسي واضطرابات المزاج والقلق الدكتورة رحمة بنت عامر الحربي، أنه تم توفير رقمين أحدهما لمواعيد العيادات الحضورية وهو (0114864614)، والآخر خاص بمواعيد العيادات الافتراضية وهو (0559807456)، وتخصيص موظفين للرد على المستفيدين لحجز المواعيد أو تعديلها والاستفسارات الأخرى الخاصة بالعيادات الخارجية خلال ساعات العمل، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وسيكون الرد خلال الفترة نفسها، مشددة على حرص مقدمي الخدمة على مراعاة مبدأ سرية المعلومات المتعلقة بالمريض.

وبيّنت الحربي أن أبرز النتائج المرجوة، ستتمثل في سرعة الرد والتفاعل المباشر مع المرضى أو أسرهم عبر التطبيق، وبما يسهم في حل مشكلات عدم الرد أثناء خدمة موظفي مركز الاتصال في العيادات لمرضى آخرين، مضيفة أن العمل بحجز المواعيد عبر الاتصال الهاتفي سيستمر بالتزامن مع هذه الخدمة الجديدة.

وأشارت إلى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية (حضورياً وافتراضياً) يصل إلى أكثر من 1500 مراجع ومراجعة أسبوعياً، وذكرت أن أكثر الأمراض والاضطرابات النفسية التي تراجع في العيادات الخارجية تتمثل في الاكتئاب واضطرابات القلق وثنائي القطب والفصام، ونوّهت بوجود زيادة في الوعي حول أهمية الصحة النفسية ومراجعة مجمعات إرادة والصحة النفسية بين أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية.

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