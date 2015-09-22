وزير الثقافة يدعو الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم
بمناسبة اليوم الوطني السعودي
دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معيPoems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".
وزير الثقافة يدعو الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم
منصور الشلاقيسبق2021-09-22
دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معيPoems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
01:32 AM
وزير الثقافة يدعو الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم
دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معيPoems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".