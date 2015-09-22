وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم

بمناسبة اليوم الوطني السعودي

دعا وزير الثقافة، ‏الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.

وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي Poems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من ‎وزارة الثقافة".