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442 مواطناً سعودياً غادروا إندونيسيا بعد أن أصبحت بؤرة كورونا الجديدة

خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

غادر 442 مواطناً سعودياً إندونيسيا عائدين إلى السعودية خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة عقب تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا؛ لتصبح المركز الجديد للوباء أخيراً.

ووفقاً لتقارير إندونيسية، فإن آلاف الأجانب غادروا خلال الفترة بين 1 و23 يوليو الجاري؛ بينهم 442 مواطناً سعودياً غادروا من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ومازال خروج السعوديين من إندونيسيا مستمراً، حيث يعمل المسؤولون السعوديون على إكمال عمليات إعادة 200 مواطن ومواطنة من المقيمين والزائرين في إندونيسيا إلى المملكة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل.

وبلغ عدد الإصابات من فيروس كورونا "كوفيد- 19" في إندونيسيا حتى صباح اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و194 ألفاً و733 مصاباً، في حين بلغ عدد الوفيات 84 ألفاً و766 من جميع الأعمار.

وتسجّل إندونيسيا يومياً عشرات الآلاف من الحالات المصابة، في حين يزيد عدد الوفيات على 1000 حالة وفاة بشكل يومي.

يُشار إلى أن المملكة كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بمنع المواطنين السعوديين من السفر المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وأهابت بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية كافة والعودة عاجلاً إلى المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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442 مواطناً سعودياً غادروا إندونيسيا بعد أن أصبحت بؤرة كورونا الجديدة
سبق

غادر 442 مواطناً سعودياً إندونيسيا عائدين إلى السعودية خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة عقب تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا؛ لتصبح المركز الجديد للوباء أخيراً.

ووفقاً لتقارير إندونيسية، فإن آلاف الأجانب غادروا خلال الفترة بين 1 و23 يوليو الجاري؛ بينهم 442 مواطناً سعودياً غادروا من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ومازال خروج السعوديين من إندونيسيا مستمراً، حيث يعمل المسؤولون السعوديون على إكمال عمليات إعادة 200 مواطن ومواطنة من المقيمين والزائرين في إندونيسيا إلى المملكة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل.

وبلغ عدد الإصابات من فيروس كورونا "كوفيد- 19" في إندونيسيا حتى صباح اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و194 ألفاً و733 مصاباً، في حين بلغ عدد الوفيات 84 ألفاً و766 من جميع الأعمار.

وتسجّل إندونيسيا يومياً عشرات الآلاف من الحالات المصابة، في حين يزيد عدد الوفيات على 1000 حالة وفاة بشكل يومي.

يُشار إلى أن المملكة كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بمنع المواطنين السعوديين من السفر المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وأهابت بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية كافة والعودة عاجلاً إلى المملكة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:27 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:30 AM

442 مواطناً سعودياً غادروا إندونيسيا بعد أن أصبحت بؤرة كورونا الجديدة

خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة

A A A
خالد علي - الرياض
1
7,425

غادر 442 مواطناً سعودياً إندونيسيا عائدين إلى السعودية خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة عقب تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا؛ لتصبح المركز الجديد للوباء أخيراً.

ووفقاً لتقارير إندونيسية، فإن آلاف الأجانب غادروا خلال الفترة بين 1 و23 يوليو الجاري؛ بينهم 442 مواطناً سعودياً غادروا من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ومازال خروج السعوديين من إندونيسيا مستمراً، حيث يعمل المسؤولون السعوديون على إكمال عمليات إعادة 200 مواطن ومواطنة من المقيمين والزائرين في إندونيسيا إلى المملكة حتى مطلع شهر أغسطس المقبل.

وبلغ عدد الإصابات من فيروس كورونا "كوفيد- 19" في إندونيسيا حتى صباح اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و194 ألفاً و733 مصاباً، في حين بلغ عدد الوفيات 84 ألفاً و766 من جميع الأعمار.

وتسجّل إندونيسيا يومياً عشرات الآلاف من الحالات المصابة، في حين يزيد عدد الوفيات على 1000 حالة وفاة بشكل يومي.

يُشار إلى أن المملكة كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بمنع المواطنين السعوديين من السفر المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وأهابت بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية كافة والعودة عاجلاً إلى المملكة.

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