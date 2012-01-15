توزيع 6 آلاف مظلة بالمسجد الحرام اليوم الجمعة

بهدف حماية المعتمرين والعاملين من حرارة الشمس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، ستة آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف، والمصلين، وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك"، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام، بهدف حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس؛ دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب وزخات المطر، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.