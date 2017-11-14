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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6,000 سلة غذائية لمتضرّري الفيضانات بالصومال

ويواصل توزيع الخبز لليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في لبنان

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 6,000 سلة غذائية عاجلة للمتضرّرين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال.

كما عقد الفريق لقاء مع وزير الطوارئ والكوارث الصومالي، واللجنة الوزارية الحكومية؛ من أجل وضع خطة للعمل وتنسيق النشاط الإغاثي، وتوزيع المساعدات على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في مدينة بلدوين والمناطق المجاورة لها.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوّعة، التي تقدّمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع التاسع على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك ضمن الدعم السعودي المتواصل للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6,000 سلة غذائية لمتضرّري الفيضانات بالصومال
سبق

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 6,000 سلة غذائية عاجلة للمتضرّرين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال.

كما عقد الفريق لقاء مع وزير الطوارئ والكوارث الصومالي، واللجنة الوزارية الحكومية؛ من أجل وضع خطة للعمل وتنسيق النشاط الإغاثي، وتوزيع المساعدات على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في مدينة بلدوين والمناطق المجاورة لها.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوّعة، التي تقدّمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع التاسع على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك ضمن الدعم السعودي المتواصل للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:43 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6,000 سلة غذائية لمتضرّري الفيضانات بالصومال

ويواصل توزيع الخبز لليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في لبنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 6,000 سلة غذائية عاجلة للمتضرّرين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال.

كما عقد الفريق لقاء مع وزير الطوارئ والكوارث الصومالي، واللجنة الوزارية الحكومية؛ من أجل وضع خطة للعمل وتنسيق النشاط الإغاثي، وتوزيع المساعدات على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في مدينة بلدوين والمناطق المجاورة لها.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوّعة، التي تقدّمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع التاسع على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك ضمن الدعم السعودي المتواصل للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

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