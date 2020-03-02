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وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:21 PM

وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.



وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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