"اليوسف": "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات" أحد الإسهامات لتحقيق "الرؤية"

يناقش محاور: الجيل الخامس 5G والثورة الصناعية والمدن الذكية والتحول الرقمي

قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات وعميد كلية الهندسة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور رائد بن عبدالله اليوسف، أن المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، والمزمع إقامته على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات - سعودي موبايل شو، في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2019م بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، يناقش أهم محاور المستقبل في صناعة التقنية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور رئيسة هي "تقنيات الجيل الخامس 5G، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن الذكية، والتحول الرقمي"، حيث تمثل تلك المحاور المستقبل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعن المؤتمر، صرح "اليوسف" بأن التحول الرقمي الضخم الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- هو المحرك الأساسي لمثل ذلك المؤتمر، لاستعراض آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة، مضيفاً أن المؤتمر يعد أحد مخرجات رؤية 2030، والتي تقضي بالتحول الإلكتروني التام لكل أجهزة وإدارات الدولة لمواكبة التطور العالمي.

وأضاف أن أحد أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي شبكات الجيل الخامس 5G، والتي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات بسرعتها العالية، وهو ما قد يغير شكل الإنترنت وتطبيقاته لدى المستخدمين بالكامل.

وفي ختام تصريحاته، نوّه "اليوسف" إلى أن المعرض والمؤتمر المصاحب له يعد فرصة رائعة لكافة الشرائح؛ إذ يوفر نافذة استثمارية في مجال تقنية المعلومات في سوق يعد الأقوى تقنياً في المنطقة، بالإضافة إلى فرصة المستهلك العادي ومستخدم التقنية إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية.