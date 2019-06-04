انتخاب "الحارثي" عضوًا لمجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف "وان افرا"

تُعد أكبر منظمة للصحافة وتخطيط السياسات الإعلامية وتطوير الصناعة بالعالم

انتخب مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان افرا) محمد فهد الحارثي بالتصويت عضوًا في مجلس الإدارة، وذلك في اجتماعه الذي عُقد اليوم في جلاسكو شمال بريطانيا بالتزامن مع مؤتمر الكونغرس الإعلامي السنوي.

وعبَّر "الحارثي" عن سعادته بالمشاركة في مجلس الإدارة، وقال إن تجربة الرابطة العالمية للصحف واسعة، وهي تهتم بالصناعة الإعلامية كلها؛ وهذا يوفر فرصًا كبيرة للتطوير واكتساب الخبرات من تجارب مختلفة.

وأضاف الحارثي الذي شارك في مؤتمرات (وان افرا) العالمية خلال السنوات العشر الماضية بأن التحديات التي تواجه صناعة الإعلام عالميًّا تجعل من المهم تبادل الأفكار، واستعراض الحلول المبتكرة وطرق العمل الحديثة التي تستطيع أن تحمي وتطور هذه الصناعة.

وتُعتبر الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان افرا) أكبر منظمة عالمية إعلامية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من ثمانية عشر ألف مطبوعة، ويشترك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شركة، وستين رابطة إعلامية من ١٢٠ دولة.

وتعقد الرابطة مؤتمرات إقليمية في دول العالم، وتُصدر تقارير وأبحاثًا عديدة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام، وتهتم بالتدريب ودمج ابتكارات التقنية في الاستخدامات الإعلامية. ومركزها الرئيسي في باريس وفرانكفورت.

يُذكر أن الحارثي حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وشهادة الماجستير في الصحافة الدولية من جامعة سيتي في بريطانيا، ويمتلك حصيلة خبرة، تفوق العشرين عامًا في شؤون الإعلام التقليدي والجديد.

وبدأ الحارثي مسيرته المهنية في جريدة الشرق الأوسط في لندن قبل أن ينضم مراسلاً لجريدة عرب نيوز التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وانضم الحارثي محررًا إلى صحيفة الفاينشال تايمز اللندنية صحفيًّا زائرًا، وانتقل للعمل محررًا في صحيفة الاقتصادية التي تصدر في المملكة العربية السعودية، ثم مديرًا للتحرير.

تولى الحارثي في عام 1997 منصب رئاسة تحرير مجلة الرجل التي كانت تصدر في لندن، ومن خلالها حصل على جائزة الخليج للتميز عام 2002 إثر النجاح الكبير الذي حققته المجلة في تلك الفترة.

وتولى الحارثي بعدها رئاسة تحرير مجلة سيدتي والمجلات الدورية الصادرة عن المجموعة نفسها، وتسلم رئاسة تحرير جريدة عرب نيوز من عام 2013 حتى عام 2016، ودشن خلالها مشروع منتدى عرب نيوز الحواري الذي يستضيف ندوات بحضور مسؤولين ودبلوماسيين لمناقشة قضايا الساعة.

وفي عام 2015 أطلق الحارثي برنامج "بدون شك" على قناة mbc ، وكان مقدم ورئيس تحرير البرنامج الذي حقق جدلاً ومشاهدة عالية في العالم العربي. كما فاز الحارثي في انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في 3 نوفمبر ٢٠١٦، وأصبح عضوًا في المجلس الذي يمثل قطاع الإعلاميين.

والحارثي عضو مؤسس لمنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس - الشرق الأوسط، وعضو في مشروع الخليج 2000 في جامعة كولومبيا في نيويورك، وعضو سابق في نقابة الصحفيين البريطانية NUJ.

كما حصل الحارثي على جائزة الإبداع الإعلامي في بيروت لعام 2014 لنجاحاته في الإعلام المطبوع والمرئي والإلكتروني.



