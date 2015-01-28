النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تطوير للمباني" تفتتح باكورة مشاريعها في الطائف

يُتوقع أن تمثل قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة

دشنت شركة تطوير للمباني TBC الشركةُ الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، باكورةَ مشاريعها في محافظة الطائف.

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعًا يجري تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة، بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذًا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030.

وتَضَمّنت المشاريع: ابتدائية الواسط الأولى بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين؛ مما يمثل إجماليًّا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

وقد حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة، مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.

وأشاد مدير عام التعليم بمستوى المشاريع المُسَلّمة دون أي ملاحظات، وأثنى عليها على صعيدي زمن التنفيذ، وجودة المباني المسلمة وتجهيزاتها.

وأوضح أن ذلك يوفر بيئة محفزة للأطفال، ويساعد القائمين على العملية التعليمية على أداء عملهم بيسر ويتيح لهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

شركة تطوير للمباني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير للمباني" تفتتح باكورة مشاريعها في الطائف
سبق

دشنت شركة تطوير للمباني TBC الشركةُ الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، باكورةَ مشاريعها في محافظة الطائف.

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعًا يجري تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة، بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذًا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030.

وتَضَمّنت المشاريع: ابتدائية الواسط الأولى بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين؛ مما يمثل إجماليًّا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

وقد حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة، مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.

وأشاد مدير عام التعليم بمستوى المشاريع المُسَلّمة دون أي ملاحظات، وأثنى عليها على صعيدي زمن التنفيذ، وجودة المباني المسلمة وتجهيزاتها.

وأوضح أن ذلك يوفر بيئة محفزة للأطفال، ويساعد القائمين على العملية التعليمية على أداء عملهم بيسر ويتيح لهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:08 PM

"تطوير للمباني" تفتتح باكورة مشاريعها في الطائف

يُتوقع أن تمثل قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
551

دشنت شركة تطوير للمباني TBC الشركةُ الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، باكورةَ مشاريعها في محافظة الطائف.

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعًا يجري تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة، بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذًا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030.

وتَضَمّنت المشاريع: ابتدائية الواسط الأولى بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين؛ مما يمثل إجماليًّا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

وقد حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة، مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.

وأشاد مدير عام التعليم بمستوى المشاريع المُسَلّمة دون أي ملاحظات، وأثنى عليها على صعيدي زمن التنفيذ، وجودة المباني المسلمة وتجهيزاتها.

وأوضح أن ذلك يوفر بيئة محفزة للأطفال، ويساعد القائمين على العملية التعليمية على أداء عملهم بيسر ويتيح لهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,630
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة