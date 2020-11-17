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برباعية "جيوفينكو".. الهلال يكسب ودية ضمك

اللقاء شهد عودة "عطيف" أساسيًّا

بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به "الرباط الصليبي" شارك عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فريقه في المباريات بعد غياب استمر لمدة 9 أشهر.

ولعب عطيف أساسيًّا في ودية فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة الودية بفوز الهلال بنتيجة 4-3؛ سجل أهداف الهلال الإيطالي سباستيان جيوفينكو، بينما سجل لضمك كل من منصور حمزي وزيلايا هدفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برباعية "جيوفينكو".. الهلال يكسب ودية ضمك
سبق

بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به "الرباط الصليبي" شارك عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فريقه في المباريات بعد غياب استمر لمدة 9 أشهر.

ولعب عطيف أساسيًّا في ودية فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة الودية بفوز الهلال بنتيجة 4-3؛ سجل أهداف الهلال الإيطالي سباستيان جيوفينكو، بينما سجل لضمك كل من منصور حمزي وزيلايا هدفين.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:26 PM

برباعية "جيوفينكو".. الهلال يكسب ودية ضمك

اللقاء شهد عودة "عطيف" أساسيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به "الرباط الصليبي" شارك عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فريقه في المباريات بعد غياب استمر لمدة 9 أشهر.

ولعب عطيف أساسيًّا في ودية فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة الودية بفوز الهلال بنتيجة 4-3؛ سجل أهداف الهلال الإيطالي سباستيان جيوفينكو، بينما سجل لضمك كل من منصور حمزي وزيلايا هدفين.

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