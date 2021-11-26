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"الحكومة الرقمية": تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل

أعلنت نتائج قياس التحول الرقمي في دورته التاسعة لعام 2021م

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج تقرير قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي كشف عن تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.

وأشار التقرير إلى وصول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة إلى مرحلة الإبداع، بالإضافة إلى وصول 43 جهة لمرحلة التكامل، إذ يهدف القياس إلى دعم الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان بأن القياس التاسع جرى على عدة مراحل ممنهجة وآليات عمل محددة وفق المعايير المعلن عنها سابقًا، مبينًا أن عدد الجهات المشمولة بلغ 176 جهة حكومية صنفتها الهيئة إلى تسع مجموعات حسب الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس مدى تقدم المملكة وريادتها العالمية في الخدمات الحكومية الرقمية التي كانت محل إشادة من أبرز المنظمات الدولية لا سيما خلال جائحة (كوفيد-19)، ومنها التقدم للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية في دول مجموعة العشرين ومؤشر OSI التابع للأمم المتحدة الذي وصلت فيه جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمملكة إلى نسبة 98% إضافة إلى التقدم بـ 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والوصول للمركز الثالث عالميًا في انتشار الإنترنت وغيرها من المؤشرات، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتضمنت رحلة قياس التحول الرقمي التاسع للجهات الحكومية خمس مراحل هي إعداد واتخاذ خطوات أولية للتقدم في محاور التحول الرقمي، وتوفير جميع السياسات والمعايير والعمليات والأدوات ذات العلاقة بمحاور التحول الرقمي، وتطوير جميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها للتحسين المستمر والوصول إلى رضا المستفيدين، وتحقيق التكامل الداخلي بين إدارتها وأقسامها وخارجيًا مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تقديم الجهات نماذج إبداعيةً ومبتكرةً في محاور التحول الرقمي مع توظيف التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة في التحول الرقمي الحكومي.

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"الحكومة الرقمية": تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل
سبق

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج تقرير قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي كشف عن تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.

وأشار التقرير إلى وصول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة إلى مرحلة الإبداع، بالإضافة إلى وصول 43 جهة لمرحلة التكامل، إذ يهدف القياس إلى دعم الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان بأن القياس التاسع جرى على عدة مراحل ممنهجة وآليات عمل محددة وفق المعايير المعلن عنها سابقًا، مبينًا أن عدد الجهات المشمولة بلغ 176 جهة حكومية صنفتها الهيئة إلى تسع مجموعات حسب الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس مدى تقدم المملكة وريادتها العالمية في الخدمات الحكومية الرقمية التي كانت محل إشادة من أبرز المنظمات الدولية لا سيما خلال جائحة (كوفيد-19)، ومنها التقدم للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية في دول مجموعة العشرين ومؤشر OSI التابع للأمم المتحدة الذي وصلت فيه جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمملكة إلى نسبة 98% إضافة إلى التقدم بـ 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والوصول للمركز الثالث عالميًا في انتشار الإنترنت وغيرها من المؤشرات، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتضمنت رحلة قياس التحول الرقمي التاسع للجهات الحكومية خمس مراحل هي إعداد واتخاذ خطوات أولية للتقدم في محاور التحول الرقمي، وتوفير جميع السياسات والمعايير والعمليات والأدوات ذات العلاقة بمحاور التحول الرقمي، وتطوير جميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها للتحسين المستمر والوصول إلى رضا المستفيدين، وتحقيق التكامل الداخلي بين إدارتها وأقسامها وخارجيًا مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تقديم الجهات نماذج إبداعيةً ومبتكرةً في محاور التحول الرقمي مع توظيف التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة في التحول الرقمي الحكومي.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
07:48 PM

"الحكومة الرقمية": تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل

أعلنت نتائج قياس التحول الرقمي في دورته التاسعة لعام 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج تقرير قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي كشف عن تقدم 45 جهة حكومية إلى مرحلتي الإبداع والتكامل.

وأشار التقرير إلى وصول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصحة إلى مرحلة الإبداع، بالإضافة إلى وصول 43 جهة لمرحلة التكامل، إذ يهدف القياس إلى دعم الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان بأن القياس التاسع جرى على عدة مراحل ممنهجة وآليات عمل محددة وفق المعايير المعلن عنها سابقًا، مبينًا أن عدد الجهات المشمولة بلغ 176 جهة حكومية صنفتها الهيئة إلى تسع مجموعات حسب الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس مدى تقدم المملكة وريادتها العالمية في الخدمات الحكومية الرقمية التي كانت محل إشادة من أبرز المنظمات الدولية لا سيما خلال جائحة (كوفيد-19)، ومنها التقدم للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية في دول مجموعة العشرين ومؤشر OSI التابع للأمم المتحدة الذي وصلت فيه جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمملكة إلى نسبة 98% إضافة إلى التقدم بـ 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والوصول للمركز الثالث عالميًا في انتشار الإنترنت وغيرها من المؤشرات، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وتضمنت رحلة قياس التحول الرقمي التاسع للجهات الحكومية خمس مراحل هي إعداد واتخاذ خطوات أولية للتقدم في محاور التحول الرقمي، وتوفير جميع السياسات والمعايير والعمليات والأدوات ذات العلاقة بمحاور التحول الرقمي، وتطوير جميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها للتحسين المستمر والوصول إلى رضا المستفيدين، وتحقيق التكامل الداخلي بين إدارتها وأقسامها وخارجيًا مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تقديم الجهات نماذج إبداعيةً ومبتكرةً في محاور التحول الرقمي مع توظيف التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة في التحول الرقمي الحكومي.

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