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تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله

تساعد الفحوصات على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ10725 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله
سبق

قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ10725 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:30 AM

تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله

تساعد الفحوصات على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ10725 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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