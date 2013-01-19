جامعة جازان تطلق مبادرة "تبرمج" لرفع الترتيب العالمي السعودي بالبرمجة

‫"الحازمي": تستهدف منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع بشراكة "مسك"

أطلقت جامعة جازان بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك " مبادرة " تبرمج " التي تستهدف منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لرفع ترتيب المملكة عالمياً في مجال البرمجة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية سلطان الحازمي امتلاك الشباب السعودي الإدراك والمعرفة في عالم التقنية مستشهداً بحضورهم وقوتهم في منصات التواصل الاجتماعي وأنهم قادرون على صناعة الفرق والنهوض باقتصاد المعرفة وهي إحدى أهداف رؤية الوطن.

وقال إن المبادرة تهدف إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال وحثهم على الابتكار والعمل بروح الفريق بالإضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.