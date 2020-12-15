النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

"بلدي صامطة" يتفقد جاهزية متنزهات المحافظة لاستقبال الزوار والأهالي

"النجمي": جولات مستمرة على ألعاب الأطفال للتأكد من سلامتها ومناسبتها

قام المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة ولجنة الخدمات والمشاريع بالمجلس يتقدمهم رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، ونائب رئيس المجلس محمد عواجي مدخلي، وعضو لجنة الخدمات والمشاريع أحمد أبوطالب؛ بجولة تفقدية للمسطحات الخضراء والمنتزهات بالمحافظة.

وكانت الجولة قد بدأت بالوقوف على حديقة منتزه الوادي والمسطحات الخضراء، كذلك جولة في حديقة مالك فهد، واطلع أعضاء المجلس على مدى جاهزية حدائق المحافظة لاستقبال الاهالي والمتنزهين هذه الايام في ظل اعتدال الأجواء ومناسبتها للتنزه.

وقال "النجمي": إن جولات المجلس البلدي مستمرة للوقوف ميدانياً على خدمات المواطنين وتدوين الملاحظات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات من أجل راحة المواطن ورفاهيته وتجهيز المتنزهات للأهالي في مختلف الأوقات، إضافة إلى الوقوف على ألعاب الأطفال في متنزهات المحافظه للتاكد من سلامتها ومناسبتها للاستخدام.

وأكد "النجمي" فى الختام أنه ستتم مناقشة ما تتم ملاحظته علي الحدائق مع بلدية المحافظه لتلافي ما يعكر صفو المنتزه، مؤكدًا أن المجلس سوف يناقش في جلسته القادمة زيادة المسطحات الخظراء والحدائق بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي صامطة" يتفقد جاهزية متنزهات المحافظة لاستقبال الزوار والأهالي
سبق

قام المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة ولجنة الخدمات والمشاريع بالمجلس يتقدمهم رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، ونائب رئيس المجلس محمد عواجي مدخلي، وعضو لجنة الخدمات والمشاريع أحمد أبوطالب؛ بجولة تفقدية للمسطحات الخضراء والمنتزهات بالمحافظة.

وكانت الجولة قد بدأت بالوقوف على حديقة منتزه الوادي والمسطحات الخضراء، كذلك جولة في حديقة مالك فهد، واطلع أعضاء المجلس على مدى جاهزية حدائق المحافظة لاستقبال الاهالي والمتنزهين هذه الايام في ظل اعتدال الأجواء ومناسبتها للتنزه.

وقال "النجمي": إن جولات المجلس البلدي مستمرة للوقوف ميدانياً على خدمات المواطنين وتدوين الملاحظات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات من أجل راحة المواطن ورفاهيته وتجهيز المتنزهات للأهالي في مختلف الأوقات، إضافة إلى الوقوف على ألعاب الأطفال في متنزهات المحافظه للتاكد من سلامتها ومناسبتها للاستخدام.

وأكد "النجمي" فى الختام أنه ستتم مناقشة ما تتم ملاحظته علي الحدائق مع بلدية المحافظه لتلافي ما يعكر صفو المنتزه، مؤكدًا أن المجلس سوف يناقش في جلسته القادمة زيادة المسطحات الخظراء والحدائق بالمحافظة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
09:44 PM

"بلدي صامطة" يتفقد جاهزية متنزهات المحافظة لاستقبال الزوار والأهالي

"النجمي": جولات مستمرة على ألعاب الأطفال للتأكد من سلامتها ومناسبتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
34

قام المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة ولجنة الخدمات والمشاريع بالمجلس يتقدمهم رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، ونائب رئيس المجلس محمد عواجي مدخلي، وعضو لجنة الخدمات والمشاريع أحمد أبوطالب؛ بجولة تفقدية للمسطحات الخضراء والمنتزهات بالمحافظة.

وكانت الجولة قد بدأت بالوقوف على حديقة منتزه الوادي والمسطحات الخضراء، كذلك جولة في حديقة مالك فهد، واطلع أعضاء المجلس على مدى جاهزية حدائق المحافظة لاستقبال الاهالي والمتنزهين هذه الايام في ظل اعتدال الأجواء ومناسبتها للتنزه.

وقال "النجمي": إن جولات المجلس البلدي مستمرة للوقوف ميدانياً على خدمات المواطنين وتدوين الملاحظات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات من أجل راحة المواطن ورفاهيته وتجهيز المتنزهات للأهالي في مختلف الأوقات، إضافة إلى الوقوف على ألعاب الأطفال في متنزهات المحافظه للتاكد من سلامتها ومناسبتها للاستخدام.

وأكد "النجمي" فى الختام أنه ستتم مناقشة ما تتم ملاحظته علي الحدائق مع بلدية المحافظه لتلافي ما يعكر صفو المنتزه، مؤكدًا أن المجلس سوف يناقش في جلسته القادمة زيادة المسطحات الخظراء والحدائق بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,056

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة