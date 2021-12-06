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3 عمليات معقدة بـ"سليمان الحبيب" تنقذ حياة "سبعينية" مصابة بجلطات في القلب والأمعاء

استمرت 10 ساعات.. وراجعت الحالةُ المستشفى بعد شعورها بأعراضٍ أهمها آلام في البطن

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، سلسلة عمليات جراحية نادرة وناجحة لمريضة (75 عامًا)، أصيبت بجلطة في القلب وانتشرت إلى الشريان الرئيس المغذي للأمعاء والطحال، وتسببت في تَمَوُّت الطحال وجزء كبير من الأمعاء، بالإضافة إلى تضرر الشريان نفسه.

وراجعت الحالةُ المستشفى بعد شعورها بأعراضٍ أهمها: (آلام في البطن، واضطرابات هضمية)، بالإضافة إلى أنها أصلًا مصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة كاضطراب ضربات القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وبيّنت الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت لها، إصابتها بجلطة في القلب وانتشارها إلى الشريان الرئيسي المغذي للأمعاء والطحال، ونتج عن ذلك انقطاع الدم بشكل كامل عن الأمعاء الدقيقة والطحال، وخلال ساعتين من وصولها إلى الطوارئ، أُخضِعت لمجموعة من العمليات المعقدة على يد فريق طبي قاده كل من د.ناجي أحمد الفليطي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، ود.عمر عبدالقادر استشاري جراحة الأوعية الدموية، وتم فيها إزالة الجلطات وإعادة التروية للأمعاء، واستئصال الطحال الذي كان قد أصيب بتَمَوُّت شبه كامل، ومن ثم نُقلت المريضة إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، قبل أن تصاب مجددًا بجلطة أدت إلى تَمَوُّت أجزاء كبيرة من الأمعاء؛ فتم إخضاعها لجراحة ثالثة بعد 48 ساعة من الثانية، وعقب استقرار الحالة، وتم فيها إزالة الأجزاء المتموتة ووضع دعامة للشريان المغذي له، واستغرقت العملية الأولى 3 ساعات؛ بينما استمرت الثانية لمدة 7 ساعات.

وقال الدكتور ناجي الفليطي: إن هذا النوع من الحالات يُعد من العمليات المعقدة والنادرة التي تتطلب قدرة عالية وتعاونًا بين الفريق الجراحي وأطباء التخدير وأطباء العناية الفائقة، وهذا ما يتوفر بمستشفى سليمان الحبيب في الخبر، وقد نجحت -بفضل الله- الجهود في إنقاذ حياة المريضة التي أصبحت بحالة جيدة لكنها ستحتاج إلى جراحة رابعة بعد نحو 4 أشهر لتحسين قدرتها على التغذية لأن طول أمعائها لا يتجاوز 65 سم.

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3 عمليات معقدة بـ"سليمان الحبيب" تنقذ حياة "سبعينية" مصابة بجلطات في القلب والأمعاء
سبق

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، سلسلة عمليات جراحية نادرة وناجحة لمريضة (75 عامًا)، أصيبت بجلطة في القلب وانتشرت إلى الشريان الرئيس المغذي للأمعاء والطحال، وتسببت في تَمَوُّت الطحال وجزء كبير من الأمعاء، بالإضافة إلى تضرر الشريان نفسه.

وراجعت الحالةُ المستشفى بعد شعورها بأعراضٍ أهمها: (آلام في البطن، واضطرابات هضمية)، بالإضافة إلى أنها أصلًا مصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة كاضطراب ضربات القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وبيّنت الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت لها، إصابتها بجلطة في القلب وانتشارها إلى الشريان الرئيسي المغذي للأمعاء والطحال، ونتج عن ذلك انقطاع الدم بشكل كامل عن الأمعاء الدقيقة والطحال، وخلال ساعتين من وصولها إلى الطوارئ، أُخضِعت لمجموعة من العمليات المعقدة على يد فريق طبي قاده كل من د.ناجي أحمد الفليطي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، ود.عمر عبدالقادر استشاري جراحة الأوعية الدموية، وتم فيها إزالة الجلطات وإعادة التروية للأمعاء، واستئصال الطحال الذي كان قد أصيب بتَمَوُّت شبه كامل، ومن ثم نُقلت المريضة إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، قبل أن تصاب مجددًا بجلطة أدت إلى تَمَوُّت أجزاء كبيرة من الأمعاء؛ فتم إخضاعها لجراحة ثالثة بعد 48 ساعة من الثانية، وعقب استقرار الحالة، وتم فيها إزالة الأجزاء المتموتة ووضع دعامة للشريان المغذي له، واستغرقت العملية الأولى 3 ساعات؛ بينما استمرت الثانية لمدة 7 ساعات.

وقال الدكتور ناجي الفليطي: إن هذا النوع من الحالات يُعد من العمليات المعقدة والنادرة التي تتطلب قدرة عالية وتعاونًا بين الفريق الجراحي وأطباء التخدير وأطباء العناية الفائقة، وهذا ما يتوفر بمستشفى سليمان الحبيب في الخبر، وقد نجحت -بفضل الله- الجهود في إنقاذ حياة المريضة التي أصبحت بحالة جيدة لكنها ستحتاج إلى جراحة رابعة بعد نحو 4 أشهر لتحسين قدرتها على التغذية لأن طول أمعائها لا يتجاوز 65 سم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:16 AM

3 عمليات معقدة بـ"سليمان الحبيب" تنقذ حياة "سبعينية" مصابة بجلطات في القلب والأمعاء

استمرت 10 ساعات.. وراجعت الحالةُ المستشفى بعد شعورها بأعراضٍ أهمها آلام في البطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، سلسلة عمليات جراحية نادرة وناجحة لمريضة (75 عامًا)، أصيبت بجلطة في القلب وانتشرت إلى الشريان الرئيس المغذي للأمعاء والطحال، وتسببت في تَمَوُّت الطحال وجزء كبير من الأمعاء، بالإضافة إلى تضرر الشريان نفسه.

وراجعت الحالةُ المستشفى بعد شعورها بأعراضٍ أهمها: (آلام في البطن، واضطرابات هضمية)، بالإضافة إلى أنها أصلًا مصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة كاضطراب ضربات القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وبيّنت الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت لها، إصابتها بجلطة في القلب وانتشارها إلى الشريان الرئيسي المغذي للأمعاء والطحال، ونتج عن ذلك انقطاع الدم بشكل كامل عن الأمعاء الدقيقة والطحال، وخلال ساعتين من وصولها إلى الطوارئ، أُخضِعت لمجموعة من العمليات المعقدة على يد فريق طبي قاده كل من د.ناجي أحمد الفليطي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، ود.عمر عبدالقادر استشاري جراحة الأوعية الدموية، وتم فيها إزالة الجلطات وإعادة التروية للأمعاء، واستئصال الطحال الذي كان قد أصيب بتَمَوُّت شبه كامل، ومن ثم نُقلت المريضة إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، قبل أن تصاب مجددًا بجلطة أدت إلى تَمَوُّت أجزاء كبيرة من الأمعاء؛ فتم إخضاعها لجراحة ثالثة بعد 48 ساعة من الثانية، وعقب استقرار الحالة، وتم فيها إزالة الأجزاء المتموتة ووضع دعامة للشريان المغذي له، واستغرقت العملية الأولى 3 ساعات؛ بينما استمرت الثانية لمدة 7 ساعات.

وقال الدكتور ناجي الفليطي: إن هذا النوع من الحالات يُعد من العمليات المعقدة والنادرة التي تتطلب قدرة عالية وتعاونًا بين الفريق الجراحي وأطباء التخدير وأطباء العناية الفائقة، وهذا ما يتوفر بمستشفى سليمان الحبيب في الخبر، وقد نجحت -بفضل الله- الجهود في إنقاذ حياة المريضة التي أصبحت بحالة جيدة لكنها ستحتاج إلى جراحة رابعة بعد نحو 4 أشهر لتحسين قدرتها على التغذية لأن طول أمعائها لا يتجاوز 65 سم.

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