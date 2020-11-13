عملية جراحية ناجحة للحارس.. الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر
يواجه ضمك ودياً الثلاثاء المقبل
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.
عملية جراحية ناجحة للحارس.. الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-13
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.