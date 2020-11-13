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عملية جراحية ناجحة للحارس.. الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر

يواجه ضمك ودياً الثلاثاء المقبل

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

من جانب آخر خضع حارس الفريق نواف الغامدي، لعملية جراحية ناجحة في رسغ اليد.

وتقرر أن يواجه الأزرق، الثلاثاء المقبل، نظيره ضمك في الرياض "ودياً"، ضمن تحضيراته لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولية.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عملية جراحية ناجحة للحارس.. الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

من جانب آخر خضع حارس الفريق نواف الغامدي، لعملية جراحية ناجحة في رسغ اليد.

وتقرر أن يواجه الأزرق، الثلاثاء المقبل، نظيره ضمك في الرياض "ودياً"، ضمن تحضيراته لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولية.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
11:16 PM

عملية جراحية ناجحة للحارس.. الهلال يواصل تحضيراته لموقعة النصر

يواجه ضمك ودياً الثلاثاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بمران اعتيادي استعداداً لمواجهة النصر في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدرب الفريق "رازفان " على الجوانب الفنية واللياقية.

وتخلل المران تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

من جانب آخر خضع حارس الفريق نواف الغامدي، لعملية جراحية ناجحة في رسغ اليد.

وتقرر أن يواجه الأزرق، الثلاثاء المقبل، نظيره ضمك في الرياض "ودياً"، ضمن تحضيراته لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولية.

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