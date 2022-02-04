"التعليم" تدعم أكثر من 250 مشروعًا بحثيًّا في مكافحة السرطان

ارتفاع نسبة النشر العلمي لأبحاث هذا المجال إلى 85%.. في 3 سنوات

تشارك وزارة التعليم اليوم المجتمع الدولي في تفعيل اليوم العالمي للسرطان؛ لتوحيد الجهود الاستراتيجية لرفع مستوى الوعي بخطورته، وطرق التشخيص والوقاية والحد من تداعياته.

وقدّمت وزارة التعليم دعمًا لأكثر من 250 مشروعًا بحثيًّا في الجامعات، من خلال مبادرة التمويل المؤسسي في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالسرطان التي شملت الوقاية، والتشخيص، والرعاية، والمكافحة، والعلاجات المتقدمة، كما ارتفعت نسبة النشر العلمي لأبحاث السرطان خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 85%، إضافة إلى تحسن جودة الأبحاث المنشورة في هذا المجال بنسبة 150%.



واستحدثت وزارة التعليم امتدادًا للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة مبادرة التمويل المؤسسي لدعم البحث والابتكار في الجامعات وفق التوجيهات الاستراتيجية، والاستجابة للاحتياجات الوطنية؛ لتعزيز الأبحاث وتحويلها إلى منتجات مبتكرة من خلال الجامعات السعودية، حيث تمكنت جامعات الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك سعود للعلوم الصحية، وجازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من بلوغ أعلى نشر علمي لأبحاثها المتعلقة بالسرطان.