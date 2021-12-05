النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة

توقَّع تشكُّل سحب ممطرة على البحر الأحمر تمتد للمدينة وتبوك ومكة.. استقرار جوي

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي مستمرٌ منذ دخول موسم الأمطار (منذ 51 يوماً) على معظم المناطق في السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع اليوم تشكُّل سحب قد تكون ممطرة فوق البحر الأحمر، وقد تمتد ناحية غربي منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، وربما غربي منطقة مكة المكرّمة.

وتابع: تنبيه من هبوب رياح سطحية غربية وشمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار، قد تصل سرعة الهبات حتى 70 كم في الساعة على أجزاءٍ من منطقة تبوك، ونشاط الرياح يتشكّل ناحية شمالي المدينة المنوّرة وغربي حائل والجوف وشمالي الحدود الشمالية.

وأردف: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة عدا #الربع_الخالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي مستمرٌ منذ دخول موسم الأمطار (منذ 51 يوماً) على معظم المناطق في السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع اليوم تشكُّل سحب قد تكون ممطرة فوق البحر الأحمر، وقد تمتد ناحية غربي منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، وربما غربي منطقة مكة المكرّمة.

وتابع: تنبيه من هبوب رياح سطحية غربية وشمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار، قد تصل سرعة الهبات حتى 70 كم في الساعة على أجزاءٍ من منطقة تبوك، ونشاط الرياح يتشكّل ناحية شمالي المدينة المنوّرة وغربي حائل والجوف وشمالي الحدود الشمالية.

وأردف: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة عدا #الربع_الخالي.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:18 AM

المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة

توقَّع تشكُّل سحب ممطرة على البحر الأحمر تمتد للمدينة وتبوك ومكة.. استقرار جوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
858

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي مستمرٌ منذ دخول موسم الأمطار (منذ 51 يوماً) على معظم المناطق في السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع اليوم تشكُّل سحب قد تكون ممطرة فوق البحر الأحمر، وقد تمتد ناحية غربي منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، وربما غربي منطقة مكة المكرّمة.

وتابع: تنبيه من هبوب رياح سطحية غربية وشمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار، قد تصل سرعة الهبات حتى 70 كم في الساعة على أجزاءٍ من منطقة تبوك، ونشاط الرياح يتشكّل ناحية شمالي المدينة المنوّرة وغربي حائل والجوف وشمالي الحدود الشمالية.

وأردف: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة عدا #الربع_الخالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,150
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,527
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة