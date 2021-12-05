المسند: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة

توقَّع تشكُّل سحب ممطرة على البحر الأحمر تمتد للمدينة وتبوك ومكة.. استقرار جوي

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي مستمرٌ منذ دخول موسم الأمطار (منذ 51 يوماً) على معظم المناطق في السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع اليوم تشكُّل سحب قد تكون ممطرة فوق البحر الأحمر، وقد تمتد ناحية غربي منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، وربما غربي منطقة مكة المكرّمة.

وتابع: تنبيه من هبوب رياح سطحية غربية وشمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار، قد تصل سرعة الهبات حتى 70 كم في الساعة على أجزاءٍ من منطقة تبوك، ونشاط الرياح يتشكّل ناحية شمالي المدينة المنوّرة وغربي حائل والجوف وشمالي الحدود الشمالية.

وأردف: لا تزال درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة عدا #الربع_الخالي.