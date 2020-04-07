آخر تحديثات حالة "جونسون".. لا يزال في العناية المركزة ودون جهاز تنفس صناعي

وزير بريطاني: فريقه الطبي يتابع حالته ويتلقى أفضل رعاية في مستشفى سانت توماس

كشف وزير بريطاني، اليوم، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة؛ لكن فريقه يعمل لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال "جوف" لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة، ويتابع فريقه الطبي حالته، ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس، ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع وفق "رويترز": "نأمل جميعًا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن، وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"؛ مضيفًا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت رسميًّا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولي مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون حال "اقتضت الضرورة"؛ وذلك وفق شبكة "سى إن إن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نُقِل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في مختلف دول العالم؛ حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم، وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة.