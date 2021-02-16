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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

صور.. لوحات لقاح "كورونا" الإرشادية بـ"طبية مكة" تعاود الظهور

بعد شهر من إزالتها.. ودون معرفة الأسباب

رصدت صور لـ"سبق" اليوم الثلاثاء؛ عودة اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بعد أن تمت إزالتها قبل نحو شهر. دون معرفة الأسباب.

وبحسب المعلومات فإن المدينة الطبية بمكة تستعد لتهيئة مركز داخلها للقاحات كورونا، وذلك ضمن مراكز لقاحات كورونا التي تنوي الوزارة افتتاحها في العاصمة المقدسة، عقب افتتاح مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى والذي بدأ فعلياً في التطعيم.

مدينة الملك عبدالله الطبية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور.. لوحات لقاح "كورونا" الإرشادية بـ"طبية مكة" تعاود الظهور
سبق

رصدت صور لـ"سبق" اليوم الثلاثاء؛ عودة اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بعد أن تمت إزالتها قبل نحو شهر. دون معرفة الأسباب.

وبحسب المعلومات فإن المدينة الطبية بمكة تستعد لتهيئة مركز داخلها للقاحات كورونا، وذلك ضمن مراكز لقاحات كورونا التي تنوي الوزارة افتتاحها في العاصمة المقدسة، عقب افتتاح مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى والذي بدأ فعلياً في التطعيم.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:01 PM

صور.. لوحات لقاح "كورونا" الإرشادية بـ"طبية مكة" تعاود الظهور

بعد شهر من إزالتها.. ودون معرفة الأسباب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,282

رصدت صور لـ"سبق" اليوم الثلاثاء؛ عودة اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بعد أن تمت إزالتها قبل نحو شهر. دون معرفة الأسباب.

وبحسب المعلومات فإن المدينة الطبية بمكة تستعد لتهيئة مركز داخلها للقاحات كورونا، وذلك ضمن مراكز لقاحات كورونا التي تنوي الوزارة افتتاحها في العاصمة المقدسة، عقب افتتاح مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى والذي بدأ فعلياً في التطعيم.

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