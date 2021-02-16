صور.. لوحات لقاح "كورونا" الإرشادية بـ"طبية مكة" تعاود الظهور

بعد شهر من إزالتها.. ودون معرفة الأسباب

رصدت صور لـ"سبق" اليوم الثلاثاء؛ عودة اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بعد أن تمت إزالتها قبل نحو شهر. دون معرفة الأسباب.

وبحسب المعلومات فإن المدينة الطبية بمكة تستعد لتهيئة مركز داخلها للقاحات كورونا، وذلك ضمن مراكز لقاحات كورونا التي تنوي الوزارة افتتاحها في العاصمة المقدسة، عقب افتتاح مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى والذي بدأ فعلياً في التطعيم.