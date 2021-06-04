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"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.867.727 إصابة.
وأضاف المركز في بيانه، أن إجمالي الوفيات بدول القارة الأفريقية جراء الفيروس بلغ 131.441 حالة وفاة.

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أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.867.727 إصابة.
وأضاف المركز في بيانه، أن إجمالي الوفيات بدول القارة الأفريقية جراء الفيروس بلغ 131.441 حالة وفاة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:38 PM

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.867.727 إصابة.
وأضاف المركز في بيانه، أن إجمالي الوفيات بدول القارة الأفريقية جراء الفيروس بلغ 131.441 حالة وفاة.

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