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أمن الطرق: اكتمال تطبيق الرصد الآلي على الطرق الخارجية بالمملكة الخميس

قال: لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة

ستُكمل القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس المقبل، تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة".

وقال أمن الطرق عبر حسابه في تويتر: استكمالاً لما سبق، سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام، ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وذلك على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة" اعتباراً من الخميس المقبل؛ ليكتمل بذلك تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية.

أمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن الطرق: اكتمال تطبيق الرصد الآلي على الطرق الخارجية بالمملكة الخميس
سبق

ستُكمل القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس المقبل، تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة".

وقال أمن الطرق عبر حسابه في تويتر: استكمالاً لما سبق، سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام، ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وذلك على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة" اعتباراً من الخميس المقبل؛ ليكتمل بذلك تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
08:52 AM

أمن الطرق: اكتمال تطبيق الرصد الآلي على الطرق الخارجية بالمملكة الخميس

قال: لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستُكمل القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس المقبل، تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة".

وقال أمن الطرق عبر حسابه في تويتر: استكمالاً لما سبق، سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام، ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وذلك على الطرق الخارجية في منطقتَي "الحدود الشمالية والباحة" اعتباراً من الخميس المقبل؛ ليكتمل بذلك تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية.

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